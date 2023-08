Jordan1 Retro Bred (2013)

エアジョーダン1 2013 ブレッド 27cm US8

目立った傷はなく、 浅い履きジワがありますが

とても美品だと思います。

希少なゴールデンサイズになります。

商品は写真のみとなります。

ボックスがないため、別のスニーカーのボックスでお送りします。

THE FIRST SLAM DUNK スラムダンクで桜木花道の着用モデルになります。

【発送方法】

出品者負担

※運送時の事故などの補償はありません。

【その他】

・購入後のすり替えなどのトラブル防止の為、返品交換や返金などはお断りさせていただきます。ご了承の上購入お願いします。

・神経質な方は購入をお控えください。

型番: 555088-023

#NIKE

#AirJordan

#Jordan1RetroBred_2013_

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド エアジョーダン 商品の状態 やや傷や汚れあり

