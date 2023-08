超爆安 グリーン定価17万undercoverアンダーカバーレザーライダースジャケット ライダースジャケット

UNDERCOVER STAY WEIRD

レザーライダースジャケットです

グリーン/緑はそもそも販売数も少なく状態いい物はなかなか目にしないと思います

程よい厚みの上質なカウレザーでアンダーカバーらしい綺麗なシルエットです

衿にはスターステッチ、フロントジップはUロゴ刻印入りのオリジナルファスナー仕様

ほか胸のテキストロゴと背面にプリントあり

特筆するダメージなく全体に綺麗(新品では無いので微細な擦れなどあるかもです)

試着入れて4〜5回着用

ジップテープはヴィンテージチャコール

サイズ2

着丈:61.5cm

肩幅:42.5cm

身幅:49cm

袖丈:63cm

検索用

LewisLeathers、JamesGrose、GoldenGoose、unitedtokyo 、RonHerman、DIESEL、MISTERGENTLEMAN、Acne、FACETASM、sacai、kolor、kith、ATTACHMENT、MAISONMIHARAYASUHIRO、

TAKAHIROMIYASHITATheSoloist、Lee、Levi's、nonnative、replay、mm6、N.HOOLYWOOD、HARE、AKM、wjk、sons、

junhashimoto、1PIU1UGUALE3、Y'2、DoverStreetMarket、BLUEBLUE、PaulSmith、Burberry、RUDEGALLERY、

URU、COMOLI、Dulcamara 、FACTOTUM、NEONSIGN、kiit、LADMUSICIAN、

Name. 、iroquois、shareef、fragment、YOJIYAMAMOTO、COMMEdesGARCONS、DIGAWEL、Lui's、MHL、APC、291295、REMIRELIEF、Supreme、CABaN、THENORTHFACE、MAISONKITSUNE、c.e、ape、fragmentdesign、Marni、sunsea、windandsea、NEPENTHES、NEEDLES、nanouniverse、ハリウッドランチマーケット、ユナイテッドアローズ、ビームス、シップス、トゥモローランド 、フリークスストア、エストネーション、エディション、ジャーナルスタンダード、アーバンリサーチ、エディフィス

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アンダーカバーイズム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

UNDERCOVER STAY WEIRD レザーライダースジャケットですグリーン/緑はそもそも販売数も少なく状態いい物はなかなか目にしないと思います程よい厚みの上質なカウレザーでアンダーカバーらしい綺麗なシルエットです衿にはスターステッチ、フロントジップはUロゴ刻印入りのオリジナルファスナー仕様ほか胸のテキストロゴと背面にプリントあり特筆するダメージなく全体に綺麗(新品では無いので微細な擦れなどあるかもです)試着入れて4〜5回着用ジップテープはヴィンテージチャコールサイズ2着丈:61.5cm肩幅:42.5cm身幅:49cm袖丈:63cm

