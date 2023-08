【ロックマンX ・X2・X3】消しゴム 当時物

・かぶりナシ

・32体 まとめ売り

・バラ売り、値下げ不可

・匿名配送、送料込み

主にセレクトとファクトリーシリーズがメインであります。

中でもロックマンセレクトシリーズ

・ロックマンX2~1弾 コンプリート

・ロックマンX2~2弾 セミコンプ

他、コレクション ロックマンX 3体

ファクトリー ロックマンX3~1弾 10体

お写真のものが全てになります。

昔の物になりますので細かな汚れや傷など

気にされる方のご購入はお控えいただき

ご理解いただける方のご購入をお願い致します(*^^*)

*厚みのあるものはパーツをバラして発送させて頂きます!

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

【ロックマンX ・X2・X3】消しゴム 当時物・かぶりナシ・32体 まとめ売り・バラ売り、値下げ不可・匿名配送、送料込み主にセレクトとファクトリーシリーズがメインであります。中でもロックマンセレクトシリーズ・ロックマンX2~1弾 コンプリート・ロックマンX2~2弾 セミコンプ他、コレクション ロックマンX 3体 ファクトリー ロックマンX3~1弾 10体お写真のものが全てになります。昔の物になりますので細かな汚れや傷など気にされる方のご購入はお控えいただきご理解いただける方のご購入をお願い致します(*^^*)*厚みのあるものはパーツをバラして発送させて頂きます!

