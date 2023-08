【返品送料無料】 ネルケと伝説の錬金術士たち ～新たな大地のアトリエ～♥フィギュア♥新品未開封♥ ゲームキャラクター

ご覧頂きありがとうございます☺️

ご覧頂きありがとうございます☺️AMAKUNIより、ネルケと伝説の錬金術士たちのネルケのフィギュアをお譲り致します♥置き場が手狭になった為、断捨離がてら出品致します✨購入後は段ボールに入れたまま、大切に暗所保管しておりました‼️飾る事もなかったので、どなたか探している方、大切にして下さる方にお譲りしたいと思っております♥メーカー:AMAKUNI状態:新品未開封発送はらくらくメルカリ便です‼️フィギュアとして発送させて頂きます♥緩衝材は使用しませんので、ご了承頂ける方のみご購入下さいませ(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)新品未開封品ですが、自宅保管品ですので、神経質な方、完璧を求める方はご遠慮下さいませ‼️プロフィール一読お願い致しますm(_ _)m値下げ❌即購入⭕#ネルケ#アトリエシリーズ#amakuni#フィギュア#美少女フィギュア#完成品フィギュア#新品未開品フィギュア種類...完成品フィギュア

