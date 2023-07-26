【希望者のみラッピング無料】 Dior Christian クリスチャンディオール セーター ニット ニット/セーター

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ラルフローレン ポロ Ralph Lauren コットンニット リネン セーター

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Polar skate ニット セーター みそきん

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【美品】JOHN SMEDLEY Vネック ウール ニット ブラック



NKNIT wave pattern mohair KNIT

-商品の説明

カシミヤ100% ルシアン・ペラフィネ セーター サイズMネイビー 2016AW



NAUTICA FishermanRollneck Sweater

Christian Dior クリスチャンディオール ニット セーター

90s Polo by Ralph Lauren HAND KNIT ニット



コムデギャルソンオム 田中オム AD2000 ウール ニット マルチカラー 黒.

-採寸

【美品】Anatomicaシェットランドニット アナトミカ スコットランド



sequel ジョンスメドレー ニットMサイズ美品 藤原ヒロシ着用

肩幅 51㎝

HERILL へリル "Whole garment cashmere crew"

身幅 57㎝

Burberry エルボ ノバチェック セーター

袖丈 55㎝

vintage レトロ古着 アメリカ輸入 エスニック柄 アクリル ウール ニット

着丈 61.5㎝

商品の情報 商品のサイズ M ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

国内外直営店で購入した商品正規ブランドリユース店で購入した商品を出品しております。ブランドタグ・内タグ掲載しております。-商品の説明Christian Dior クリスチャンディオール ニット セーター-採寸肩幅 51㎝身幅 57㎝袖丈 55㎝着丈 61.5㎝

商品の情報 商品のサイズ M ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

STUSSY STOCK SWEATER S 黒 ブラック セーター ニットNIKEフリース★L★クラブフリース アノラックジャケット【美品】Maison Margiela レザーパッチニット