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本格派ま！ 【美品】ロジクール ワイヤレスキーボード G913-TKL-TCBK PC周辺機器

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ご覧頂き、ありがとうございます(^^)早い者勝ち、コメント無し購入大歓迎です！【付属品】・本体他、写真に載せているものが全てです。【状態】・目立った傷や汚れがなく、綺麗な状態です。・状態の気になる箇所がございましたら、お気軽にコメントでお申し付けください。・初期不良ございましたら、返品/返金を受け付けさせて頂いております。★他の出品商品はこちら★#Sato出品全商品#Sato出品PC周辺機器230409/09141

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本格派ま！ 【美品】ロジクール ワイヤレスキーボード G913-TKL-TCBK PC周辺機器

34分钟前

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