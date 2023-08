週末お値下げ中❣️

ご覧頂きましてありがとうございます^_^

ただいま世界的に高騰中のヴィンテージシャネル、キャビアスキン、ココマーク、ターンロック、マトラッセのチェーンショルダーバッグ、になります。

大人気で入手困難ミニマトラッセ!

私のファーストシャネルでございます^_^

銀座のシャネルブティックで購入。

多少の使用感はございますが30年以上経っている物としては概ね美品と言えるかと思います。

裏地も綺麗ですが、ホワイトなので経年による僅かな擦れや皺等がございます。

画像でご確認くださいませ。

使用上の汚れなどではございませんので、お使い頂くのに問題はございませんが、お気になされる方のご購入はお控え下さい。

出品にあたり専門業者にクリーニングとメンテナンスをお願いしました。

あくまでも自宅保管のUSEDアイテムですので、御理解の上ご購入お願い致します

【仕様】

☆シングルフラップ

☆ターンロック開閉式

☆フリーポケット大2 小1

【サイズ】

☆縦:10cm

☆横:19cm

☆マチ:6cm

☆ショルダー:104cm

⚠素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください

【付属品】

☆シリアルシール(1番台)

爽やかなホワイトのシャネルのバッグ♪

高額商品ですのでご不明な点はコメントお待ちしております^_^

お探しだった方へ

CHANELを愛する方と

素敵なご縁がありますように

よろしくお願い致します

シャネル一覧をご覧になりたい方はこちらをクリック ↓

#CHANELnino

#CHANEL #シャネル #キャビアスキン #マトラッセ #チェーンバッグ #チェーンショルダーバッグ #ショルダーバッグ #ココマーク #ターンロック

#オールドシャネル #ヴィンテージシャネル

#斜めがけ

カラー···ホワイト(オフホワイト)

人気モデル···CHANEL マトラッセ

素材···本革

商品の情報 ブランド シャネル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

