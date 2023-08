【今日の超目玉】 k18金 ネックレストップ ネックレス

【この度は数ある商品の中からこちらの商品をご覧 頂き誠にありがとうございます。】

-----------------------------------------------------

・【商品の状態】

目立った傷や汚れありません。

・【使用期間】

数ヶ月程

・【購入先】

某ジュエリーショップ

・【動作】

問題ありません。

・【サイズ】

1.1g

・【付属品】

本体のみ。

-----------------------------------------------------

【ランク説明】

・S:未使用品

・A:中古美品

・B:中古良品

・C:使用感、傷など

・D:破損あり

・ランク:B

-----------------------------------------------------

【お知らせ】

・当ショップは真贋をしっかりとした正規アイテムを出品しております。

・検品はしっかりと行い、表記させていただきますが見落としによる目立たない小傷、汚れ、ほつれ、破解れ等ダメージが混入してる場合がございます。あくまでもユーズドアイテムとなりますのでご理解の程よろしくお願い致します。

・撮影に際し使用する道具、箱、小物は付属致しませんのでご了承ください。その他ギャランティカードや保存袋が付属する場合は別途記載させていただきます。

・ご購入成約時には丁寧に梱包致しまして3日以内での発送になりますのでご安心下さいませ。

お気軽にご質問くださいませ!

古物商番号431360055113

埼玉県公安委員会

-----------------------------------------------------

#k18金

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

