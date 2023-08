あなたにおすすめの商品 ska ロックステディレゲエ 7インチ20枚セット 洋楽

こちらは

ska ロックステディ レゲエの20枚セットになります。

ノイズが多めのレコードもございますが

針飛び等なく再生確認済みです。

rare物アリ!

写真に掲載しているのが全てになります。

EXODUS/THE SKATALITE

ONE TWO THREE/DELROY WILSON

(ノイズ多め)

GIVE ME LITTLE LOVING/THE PIONEERS

THIS IS SOUL/THE PIONEERS

PICKNEY GAL / DESMOND DEKKER

GENEROSITY/DESMOND DEKKER

LET'S SKA / SUGAR & DANDY

ONLY HEAVEN KNOWS/SUGAR & DANDY

KEITH McCARTHY/EVERY BODY RUDE NOW

THE BASES/BEWARE

Derrick Morgan / Blazing Fire

I'M IN A JAM / DERRICK & PATSY

WHAT A LIFE! / SUGAR N DANDY

TIME AND TIDE / SUGAR N DANDY

DAVE AND ANSIL COLLINS / DOUBLE BARREL

version2

sunshine/count prince miller

hysteriacide/count prince miller

sounds of babylon/samuel the first

version

SHARING THE NIGHT TOGETHER/

hubbert lobban

version

JAMAICA SKA/THE SKA KINGS

OIL IN MY LAMP/THE SKA KINGS

BLACK PEARL / HORACE FAITH

HELP ME HELP MYSELF / HORACE FAITH

A HOUSE IS NOT A HOME/KARL BRYAN/

YOUNG GENERATION / THE HEPTONES

TRAVEL WITH LOVE/JUSTIN HINDS & THE DOMINOES

DRINK MILK / JUSTIN HINDS & THE DOMINOES

その他blank Record

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

