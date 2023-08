出産祝いなども豊富 Monarchy Vapes｜MOBB KING RBA for BB Vape タバコグッズ

Monarchy Vapes|MOBB KING Mobb mini RBA for Billet Box [Authentic]「新品・極美品」

入手難易度の高さで知られるポーランドの Monarchy Vapes より、国内はもちろん海外でも入手困難の激レアアイテム MOBB KING Mobb mini RBA for BilletBox です。コンディションは使用感も気にならない極上程度となりますので、ご興味ございましたら是非この機会をお見逃し無く!付属品は画像にある物が全てとなります。丁寧に洗浄(メンテナンス)済みですが微かな残り香等はご容赦ください。

* Made in Poland

※ご面倒とは存じますが、一度プロフィールをよくお読みになってご購入ください。

#MonarchyVapes #MNCH #MobbKing #Mobb #Mini #RBA #Boro #BilletBox #BB #HighEnd #Vape

053-336

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

