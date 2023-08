SHEENA様専用とさせて頂きます。

コブラLTDx LS 9度 限定ブラックモデル シャフト×2本 ウェイト×5個付きを出品させて頂きます。

完成度の高いぶっ飛びドライバーです。

SIMMAX D ドライバー

打感良し、打音良し、飛距離良しで、低スピンモデルでありながら、他のブランドモデルより寛容性があり扱いやすい国内未発売の限定稀少モデルです。

ジ・アッタスV2との組み合わせは、JLPGAの原英莉花プロが今季チョイスし、テストして最も飛んだ…とバックに入れたエースドライバーのセッティングです(ゴルフ誌より)

TENSEI Pro 1Kホワイトとの組み合わせは、44.75インチのツアーレングスドライバーとしてお使い頂けます。

お好みのバランスに調整出来るようう、スペアウェイトを追加で5個をお付け致します。

[クラブスペック]

ロフト→9.0度(10.5度〜7.5度で調整可能)

クラブ長→45.25インチ(ATTAS V2で)

クラブ重量→302.0g

バランス→D1

*スペアウェイトを5個お付け致します。

(1個 1,760円×スペア5個 計8,800円分付き)

ウェイト重量

クラブ付属10g+3g

スペア 3g・4g・6g・6g・10g

シャフト①

・The ATTAS V2

・フレックス→50 S

・コブラスリーブ付

・長さ→45.25インチ

・グリップ

イオミック スティッキー1.8

ブラック×ブラックの特注カラー

ロゴも黒印字

バックライン有り

シャフト②

・TENSEI Pro 1Kホワイト

・フレックス→50 S

・コブラスリーブ付

・長さ→44.75インチ

・グリップ

イオミック スティッキー1.8

ブラック×ブラックの特注カラー

ロゴも黒印字

バックライン無し

*ブラックヘッド専用ヘッドカバー付き

*コブラレンチ付き

*スペアウェイト追加で5個付き

[使用頻度]画像の通り使用頻度の少ないドライバーです。普段は別の通常カラーモデルを使用していましたので、この限定ブラックドライバーは3ラウンドしか使用していないお品となります。

*美品ではございますが、あくまで中古品である事をご理解の上でご購入下さい。使用に伴う些細な小傷もございます。神経質な方のご購入はお控え頂ければと思います。

商品の情報 ブランド コブラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

