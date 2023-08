Deuxieme Classeドゥーズィエムクラス

ドゥーズィエムクラス Diner B RIB Tシャツ リブ ブラック

✔︎カラー ブラック

✔︎サイズ フリー

ニットなのにきちんと品がありオールマイティーな場面で使えるDiner Bシリーズ。

小物やアクセサリー次第で卒入園式などのオケージョンシーンにも。

ストレッチ糸を使用したリブ素材は着心地は勿論、身体の嫌な部分を拾わない為すっきりと綺麗にみえる、計算された1着。

ホームクリーニングも可能で型崩れもし難い、扱いやすい優秀なニットTシャツです。

襟ぐりや袖口等に伸びもなく、特に目立ったダメージは見受けられません。

数回短時間着用、ホームクリーニングしております。

自宅保存をご理解の程どうぞよろしくお願い致します。

コンパクトに梱包させていただきますので、ご了承ください。

カラー···ブラック

袖丈···半袖

柄・デザイン···無地

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ドゥーズィエムクラス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

