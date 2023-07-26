代引き人気 NEC PA-WX5400HP 無線LANルータ PC周辺機器

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2023年5月購入

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転送速度（5GHz）：4804.0 Mbps

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エプソン プリンター インクジェット複合機 EP-M552T

WiーFi（無線LAN）規格：IEEE 802.11ac対応 IEEE 802.11n対応 IEEE 802.11a対応 IEEE 802.11g対応 IEEE 802.11b対応

訳あり ジャンク品 PC用メモリ 32GB [16GB×2枚]

ストリーム数：4 ストリーム

完成品 自作キーボード KBDFANS TOFU 60%

アンテナ数：3 本

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無線LANルーター機能：IPv6 メッシュWiーFi MUーMIMO 中継機能 ホームネットワークセキュリティ対応 引越し機能

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セキュリティ規格：WPA3 WPA2

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無線セットアップ：らくらく無線スタート

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商品が増える毎に-50円引きさせて頂きます。

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おまとめされる際はコメントにてお知らせ下さいね♪

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□注意事項

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注意事項を読んでからのご購入でお願いします。

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○新品•未使用に関しては検品ため1度袋から取り出している商品もありますのでご容赦ください。

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○防水対策後、簡易梱包での発送となります。

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○画像は実際の商品と多少色味が異なる場合もございます。

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○神経質な方はご購入をお控えください。

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○購入前にもっと詳しく知りたい方はプロフィールを確認下さい。

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◯気になる点ありましたらお気軽に質問ください。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

◇新品•未使用•未開封◇送料無料◇即購入歓迎◇値引き不可□ NEC PA-WX5400HP 無線LANルータ Aterm2023年5月購入Aterm PA-WX5400HPブランド：NEC Aterm利用台数：36 台転送速度（5GHz）：4804.0 Mbps転送速度（2.4GHz）：574.0 MbpsWiーFi（無線LAN）規格：IEEE 802.11ac対応 IEEE 802.11n対応 IEEE 802.11a対応 IEEE 802.11g対応 IEEE 802.11b対応ストリーム数：4 ストリームアンテナ数：3 本無線LANルーター機能：IPv6 メッシュWiーFi MUーMIMO 中継機能 ホームネットワークセキュリティ対応 引越し機能セキュリティ規格：WPA3 WPA2無線セットアップ：らくらく無線スタート□まとめ割歓迎‼︎商品が増える毎に-50円引きさせて頂きます。#ごま油の雑貨ネットおまとめされる際はコメントにてお知らせ下さいね♪□注意事項注意事項を読んでからのご購入でお願いします。○新品•未使用に関しては検品ため1度袋から取り出している商品もありますのでご容赦ください。○防水対策後、簡易梱包での発送となります。○画像は実際の商品と多少色味が異なる場合もございます。○神経質な方はご購入をお控えください。○購入前にもっと詳しく知りたい方はプロフィールを確認下さい。◯気になる点ありましたらお気軽に質問ください。

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