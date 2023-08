●porterの大容量トラベルバッグ ボストンバッグになります。

●状態

少し使用感はあります、ダメージや汚れほつれ切れなどなく状態はとてもよく美品になります。

持ち手部やショルダー部の革の部分も綺麗です。

●サイズ

幅約63/高さ約38/横幅約20

●収納

フロントにダブルホックの収納2箇所

その後ろにジッパーでの収納部2箇所

メイン収納内側にメッシュのジッパー収納部

バッグの後ろにバックと同じ多さのサイズのジッパー収納部あり。

写真にて確認いただけるかと思います。

●付属品

本体バッグと写真にあるポーターの説明書が付属します。

●容量

54L

●素材

ナイロンオックス

商品の情報 ブランド ポーター 商品の状態 目立った傷や汚れなし

