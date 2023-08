【限定品】 チェッカーズ　生写真 アイドル

1985年6月15日に国立競技場にて行われた

『国際青年年記念 ALL TOGETHER NOW by LION』

に出演した際の写真です

かなり古い物ですので私の記憶も曖昧ですが

当日カメラマンとして取材に行かれていた方が試し焼きした物を知人経由で頂いたと記憶しています

サイズは大きい方が周りの白い部分を含めてB5サイズ程度

小さい方のサイズがその半分程度になります

あくまで個人保管であることをご理解の上

ご検討いただければと思います

#チェッカーズ

#THECHECKERS

#財津和夫

#ALLTOGETHERNOW

#生写真

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

