基本1〜2日で配送致しますが、水曜日の午後から金曜日にご入金の場合は土曜日の配送になります。

❥❥❥+:;;;:+❥❥❥+:;;;:+❥❥❥+:;;;:+❥❥❥ +:;;;:+❥❥❥

☆他にもレアなコレクションモデルの商品などを多数出品しておりますので、是非ご覧ください☆

❥❥❥+:;;;:+❥❥❥+:;;;:+❥❥❥+:;;;:+❥❥❥ +:;;;:+❥❥❥

本物 コレクションモデル ルイヴィトン リボン付 シルク100% フリル レイヤード 半袖 ワンピース ドレス 34 グレー×黒 LOUIS VUITTON

サイズ:34(トルソーのサイズは9号です)

肩幅(付属):約34cm

身幅:約39cm

着丈(本体背面中央):約86cm

袖丈(付属):約17cm

(素人採寸ご了承ください)

色:グレー×ブラック(画像参照)

素材:シルク 100%

伸縮性:有り

状態:若干の擦れ・着用すると隠れる部分に汚れがありますが、まだまだ長く御愛用いただけるお品物になっております。

購入店舗:直営店舗、国内、内タグ有り

参考価格:22万円程

コレクションで注目を浴びた名作モデルです!!

袖部分が取り外し可能になっておりますので、ノースリーブでもご着用いただけます。

ベルトリボンは縫い付けてありますので、取り外し不可になっております。

デリケートな生地が何層にも重なった個性的なデザインで、細部まで拘りを感じる作品です。

撮影に使用しておりますハンガーは付属いたしません。

カラー···グレー

季節感···春、夏、秋

袖丈···半袖

柄・デザイン···無地

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

