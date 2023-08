【おしゃれ】 アディダス サンバ adv スニーカー

Adidas samba adv

Adidas samba adv

adidas SAMBA ADV

アディダス サンバ ADV

Size: 24cm

レザーとスエードのアッパー

アディタフによる補強を加えたT字トゥのデザイン

屈曲性に優れるラバーカップソールの構造

商品番号:GZ8477

色:フットウェアホワイト/コアブラック/ガム

生産国:Vietnam

状態:新品未使用 箱・タグ付き

在原みゆ紀着用adidas Samba OG アディダス サンバ 27.5cm

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド アディダス 商品の状態 新品、未使用

