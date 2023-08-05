【おしゃれ】 アディダス サンバ adv スニーカー

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商品番号：GZ8477
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生産国：Vietnam
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状態：新品未使用 箱・タグ付き
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商品の情報
|商品のサイズ
|24cm
|ブランド
|アディダス
|商品の状態
|新品、未使用
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Adidas samba advAdidas samba advadidas SAMBA ADVアディダス サンバ ADVSize: 24cm レザーとスエードのアッパーアディタフによる補強を加えたT字トゥのデザイン屈曲性に優れるラバーカップソールの構造商品番号：GZ8477色：フットウェアホワイト/コアブラック/ガム生産国：Vietnam状態：新品未使用 箱・タグ付き#Samba Team #サンバチーム#ヴィーガン#在原みゆ紀#柴田ひかり#supreme#sambaadvadidas samba ogアディダス サンバ og在原みゆ紀柴田ひかりスタイリスト私物1LDKCreekENNOYJJJJoundAURALEEDAIWA PIER39Diaspora skateboardssamba samba classic samba og MUNCHEN サンバ ミュンヘンAdidas Skateboardsadidas Spezial
商品の情報
|商品のサイズ
|24cm
|ブランド
|アディダス
|商品の状態
|新品、未使用