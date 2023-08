この度はご覧いただき誠にありがとうございます。

【ブランド 】

MORRISONS AUSTRALIA

【サイズ】

18 TO FIT CHEST 100cm

着丈76/身幅55

Mサイズ相当

【コンディション】

コンディションランク[C]

[A]新古品、未使用品

[B]使用感の少ない美品

[C]多少の使用感のある一般的な中古品

[D]やや汚れや傷がある商品

[E]大きく目立つ汚れや傷がある難あり商品

【商品説明】

MORRISONS AUSTRALIAのリアルムートン

コートになります。

ビンテージショップにて3万弱で購入しました。

大変珍しいビンテージの個体で、一目惚れしました。

made in AUSTRALIAで、かなり品質の良い

お品物です。

【その他】

その他何かご不明な点などございましたら

ご質問くださいませ。

また、お手数ですが、自己紹介をご覧の上ご購入くださいませ。よろしくおねがいいたします。

90s

80s

old

USA製

トミーヒルヒィガー

ハーレーダビッドソン

ハードロックカフェ

チャンピオン

パタゴニア

ノースフェイス

ラルフローレン

ビッグシルエット

古着

ビンテージ

シュプリーム

アーツ&サイエンス

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

この度はご覧いただき誠にありがとうございます。【ブランド 】MORRISONS AUSTRALIA 【サイズ】18 TO FIT CHEST 100cm着丈76/身幅55Mサイズ相当【コンディション】コンディションランク[C][A]新古品、未使用品[B]使用感の少ない美品[C]多少の使用感のある一般的な中古品[D]やや汚れや傷がある商品[E]大きく目立つ汚れや傷がある難あり商品【商品説明】MORRISONS AUSTRALIAのリアルムートンコートになります。ビンテージショップにて3万弱で購入しました。大変珍しいビンテージの個体で、一目惚れしました。made in AUSTRALIAで、かなり品質の良いお品物です。【その他】その他何かご不明な点などございましたらご質問くださいませ。また、お手数ですが、自己紹介をご覧の上ご購入くださいませ。よろしくおねがいいたします。90s 80s old USA製 トミーヒルヒィガー ハーレーダビッドソン ハードロックカフェ チャンピオン パタゴニア ノースフェイス ラルフローレン ビッグシルエット 古着ビンテージシュプリーム ドゥーズィエムクラス Deuxieme Classe 田中彩子ロク roku トゥデイフル TODAYFUL ロンハーマン ron herman アパルトモン シンゾーン jonnlynxfumika uchidaフミカウチダplageミリタリー アビレックスアーツ&サイエンスplage、プラージュacneShinzoneDeuxieme Classejonnlynx77circaUNUSEDtodayfulholidaybshopmsgmドレステリアCLANE、クラネ1LDKmameMM6アンダーカバーコムデギャルソンMIDWESTsisterkiaris vintageメゾンキツネメゾンドリーファー イザベル マランバーニーズニューヨークTHEATRE PRODUCTSオープニングセレモニードゥーズィエムクラスサンタモニカなどお好きな方に

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

