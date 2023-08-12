経典ブランド BLUETTI ポータブル電源(白) EB3A 268Wh/600W バッテリー/充電器

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26分钟前
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BLUETTI ポータブル電源 EB3A 268Wh/600W 高速充電 1時間フル充電 APP遠隔操作 簡易UPS機能付き 電力リフト機能付 エコモード機能搭載 リン酸鉄リチウム 小型軽量 純正弦波 MPPT制御方式採用 家庭アウトドア両用バックアップバッテリー
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