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経典ブランド BLUETTI ポータブル電源(白) EB3A 268Wh/600W バッテリー/充電器

商品の説明

未開封・新品です！在庫処分したく売却致します。
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【超小型・高出力】 BLUETTI史上最小最軽量モデルEB3A登場！家庭用AC(100V 600W)*2、USB-A*2、USB-C*1、5521DC*2、ワイヤレス充電*1、シガーソケット出力*1を含む9つの出力ポートから同時充電を行えます。また、電力リフト機能より、高出力な電化製品の出力を下げることが可能です。最大出力600Wですが、場合によっては600Wから最大1200Wまでの電化製品を動かすことができます。安全性が一番高いリン酸リチウム電池を採用し、充放電サイクル2500回後も残存量は80%以上を維持します。
【ほぼ新品】Apple 純正品Magsafe バッテリーパック

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【30分で0％から80％まで充電】BLUETTI独自開発したターボ高速充電の技術によって、EB3AはACコンセントよりの充電は最大430Wとなります。最短30分で80％まで高速充電して、1時間で完全に充電されます。高速モード（430W MAX）、標準モード（268W MAX）と静音モードの3つの充電モードを選択できます。
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【未使用品】 maxell MPC-CAC22800 モバイルバッテリー
【簡易UPS付き】専門的なUPS(無停電電源装置)は、重くて高価です。EB3Aは超小型のポータブル電源ですが、簡易UPS機能が付いています。電力が遮断されたり、安全レベルを超える変動があったりした場合、EB3Aは瞬時にバックアップ電源を供給します。停電が発生しても、EB3Aは充電される同時に電力の供給を続きます。
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【APP遠隔操作】専用アプリ「BLUETTI」をダウンロードすることで、お使いのスマホとペアリングし、遠隔操作が可能になります。アプリにより、EB3Aの状態や電力使用量の確認だけでなく、AC・DC出力のオン／オフ切り替えることもできます。及び、今後アプリで電源のバージョンをアップすることもできます。
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「付属品」EB3A本体、AC充電ケーブルと取扱説明書が付属します。
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新品未使用につき、サポートはメーカー対応です。
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#BLUETTI
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#新品未使用

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商品の情報

商品の状態新品、未使用

pbm healing 使用期間3ヶ月

BLUETTI ポータブル電源(白) EB3A 268Wh/600W

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【ほぼ新品】Apple 純正品Magsafe バッテリーパック

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未開封・新品です！在庫処分したく売却致します。【超小型・高出力】 BLUETTI史上最小最軽量モデルEB3A登場！家庭用AC(100V 600W)*2、USB-A*2、USB-C*1、5521DC*2、ワイヤレス充電*1、シガーソケット出力*1を含む9つの出力ポートから同時充電を行えます。また、電力リフト機能より、高出力な電化製品の出力を下げることが可能です。最大出力600Wですが、場合によっては600Wから最大1200Wまでの電化製品を動かすことができます。安全性が一番高いリン酸リチウム電池を採用し、充放電サイクル2500回後も残存量は80%以上を維持します。【30分で0％から80％まで充電】BLUETTI独自開発したターボ高速充電の技術によって、EB3AはACコンセントよりの充電は最大430Wとなります。最短30分で80％まで高速充電して、1時間で完全に充電されます。高速モード（430W MAX）、標準モード（268W MAX）と静音モードの3つの充電モードを選択できます。【簡易UPS付き】専門的なUPS(無停電電源装置)は、重くて高価です。EB3Aは超小型のポータブル電源ですが、簡易UPS機能が付いています。電力が遮断されたり、安全レベルを超える変動があったりした場合、EB3Aは瞬時にバックアップ電源を供給します。停電が発生しても、EB3Aは充電される同時に電力の供給を続きます。【APP遠隔操作】専用アプリ「BLUETTI」をダウンロードすることで、お使いのスマホとペアリングし、遠隔操作が可能になります。アプリにより、EB3Aの状態や電力使用量の確認だけでなく、AC・DC出力のオン／オフ切り替えることもできます。及び、今後アプリで電源のバージョンをアップすることもできます。「付属品」EB3A本体、AC充電ケーブルと取扱説明書が付属します。新品未使用につき、サポートはメーカー対応です。#BLUETTI#新品未使用

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経典ブランド BLUETTI ポータブル電源(白) EB3A 268Wh/600W バッテリー/充電器

26分钟前

経典ブランド BLUETTI ポータブル電源(白) EB3A 268Wh/600W バッテリー/充電器

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BLUETTI ポータブル電源 EB3A 268Wh/600W 高速充電 1時間フル充電 APP遠隔操作 簡易UPS機能付き 電力リフト機能付 エコモード機能搭載 リン酸鉄リチウム 小型軽量 純正弦波 MPPT制御方式採用 家庭アウトドア両用バックアップバッテリー

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【楽天市場】「クーポン利用で23,800円」BLUETTI ポータブル電源

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BLUETTI Portable Power Station EB3A, 268Wh LiFePO4 Battery Backup w/ 2 600W (1200W Surge) AC Outlets, Recharge from 0-80% in 30 Min., Solar Generator

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BLUETTI ポータブル電源 ソーラーパネルセット EB3A 268Wh/600W 200Wソーラーチャージャーソーラー充電 APP遠隔操作 UPS機能付き 電力リフト機能付 エコモード機能搭載 リン酸鉄リチウム 小型軽量 純正弦波 MPPT制御方式採用 家庭アウトドア両用バックアップバッテリー

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