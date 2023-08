Hyper Knife

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

Hyper Knife株式会社WAMU✲付属品の詳細✲本体・電源コード・プローブ2本上記3点となります( ¨̮⋆)シリアル付きの正規品です。✲購入時期✲2018年に購入しサロンで約2年間使用してたものです。プローブは新品プローブに交換してます!✲発送方法✲発送は、ヤマト便の180サイズで配送予定ですアルコール清掃等行い、厳重梱包で発送します❁動作の方は良好です!プローブのRF確認済みで出力調整、タイマーも正常です。外観は写真最後に載せているプローブスタンドのひび割れ収納持ち手の割れ、外観の傷があります。またスタートボタンなどのスイッチ部分に少し使用感がありますので、確認よろしくお願いします(ᴗᴗ*)プローブは新品なので気持ちよく使用できます。その他、特に気になる点もないですが中古品にご理解ある方、ご検討下さいませ。清掃はしっかり行なってるので気持ちよくご使用できるようにしております。可能な限り、写真撮ってるのでご確認下さい!何か気になる点やご要望などあれば気軽にコメントくださいませ❁よろしくお願いします( ¨̮⋆)

