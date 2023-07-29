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100％品質 【重厚感抜群】現品一点物 ゴールド タイチンルチルペンダント ＧＴＫ２３ ネックレス

商品の説明

#ペンダント #ゴールド #タイチンルチル #シルバー925 #ルース #天然石 #パワーストーン #ネックレス
市松 シルバー 楕円ネックレスM

レアゴールドカラー　セリーヌ　ビンテージ　バッグチャーム　トリオンフ
◇重厚感抜群のゴールドタイチンルチルペンダントです。透明度が高く、タイチンルチルが綺麗に見えます！
新品 シルバー925 ペーパーチェーン クロス ネックレス 50cm 大クロス
また、インクルージョンからちらりと顔を出す虹の光も魅力的ですね^^
イーノス 公式HP掲載 『ベルタ』 K18ホワイトゴールド ダイヤモンド トップ

K24 K18 1/5oz マン島 キャット 猫 ネコ エリザベス コイントップ
＜ルチルの意味・効果＞
VINTAGE ヴィンテージ ネックレス シルバー925
内部に『金色の線』が入っていることから『金銭』を呼び込むパワーストーンとされ、特に、黄金色に美しく輝くものは金運のお守りとして古くから珍重されてきました。また、勝負強さをもたらす力があり、仕事や試験で競争で勝利を手にしたい人には、力強いサポートで進むべき道に導いてくれるでしょう。
正規品 クロムハーツ タイニーファットクロスダイヤ カットアウトドッグタグ

タディアンドキング TADY&KING ホイールフェザーK18 Sサイズ
＜ペンダントトップ詳細＞
新品未使用　ジャスティンデイビス　グラムロックスペンダント　定番
・SILVER925（刻印あり）
ティファニー Tiffany ＆ Co. メイカーズ TOKYO限定ネックレス
・サイズ（本体）：１．６ｃｍ×１．３ｃｍ×０．８ｃｍ
ウィングロック　全金スモールフェザー　wingRock
・品番：ＧＴＫ２３
ロイストーンターコイズとフェザーのペンダント♡インディアンジュエリー
・チェーンホール　約２．０ｍｍまで通ります。
SAAD / サード　ネックレス

クロムハーツCHクロスベビーファットエンジェルメダルV118インチロールチェーン
※１ｍｍステンレスチェーンをお付けします。
● グッチ ダブルG インターロッキングG ネックレス Ag925 ①
30.35.40.45.50ｃｍよりお選びください。
ビルウォールレザー ラージセーラークロス

美品✨グッチ SV925 刻印 ロゴプレート ネックレス 2連ボールチェーン
☆ネックレスケース（内装がスウェード生地）もお買い求め頂けます。
❤︎美品❤︎ GUCCI グッチ インターロッキングG　ネックレス　【正規品】
・金額：1000円/ケース
ゴローズ 全金 イーグルメタル 大

ジュンウエゾノ　jun uezono ホーンネックレス
その他、気になる点やお値段交渉はコメントお待ちしております^^

純チタン 6面 ダブル 喜平 ネックレス ゴールド 60cm 美品

商品の情報

商品の状態新品、未使用

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#ペンダント #ゴールド #タイチンルチル #シルバー925 #ルース #天然石 #パワーストーン #ネックレス◇重厚感抜群のゴールドタイチンルチルペンダントです。透明度が高く、タイチンルチルが綺麗に見えます！また、インクルージョンからちらりと顔を出す虹の光も魅力的ですね^^＜ルチルの意味・効果＞内部に『金色の線』が入っていることから『金銭』を呼び込むパワーストーンとされ、特に、黄金色に美しく輝くものは金運のお守りとして古くから珍重されてきました。また、勝負強さをもたらす力があり、仕事や試験で競争で勝利を手にしたい人には、力強いサポートで進むべき道に導いてくれるでしょう。＜ペンダントトップ詳細＞・SILVER925（刻印あり）・サイズ（本体）：１．６ｃｍ×１．３ｃｍ×０．８ｃｍ・品番：ＧＴＫ２３・チェーンホール　約２．０ｍｍまで通ります。※１ｍｍステンレスチェーンをお付けします。30.35.40.45.50ｃｍよりお選びください。☆ネックレスケース（内装がスウェード生地）もお買い求め頂けます。・金額：1000円/ケースその他、気になる点やお値段交渉はコメントお待ちしております^^

商品の情報

商品の状態新品、未使用

100％品質 【重厚感抜群】現品一点物 ゴールド タイチンルチルペンダント ＧＴＫ２３ ネックレス

58分钟前

100％品質 【重厚感抜群】現品一点物 ゴールド タイチンルチルペンダント ＧＴＫ２３ ネックレス

¥18,700 ¥14,025

(税込) 送料込み
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8bd47acaf294

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コメント (16)

8bd47acaf294
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