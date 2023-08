master bunny edition by PEARLY GATES

マスターバニーエディション パーリーゲイツ

新品未使用 タグ付き

箱あり

定価約30800円

【素 材】

合成皮革.

ニット織素材.

合成樹脂製

耐摩擦軽量ラバー複合製

サイズ 25.5cm

メンズ、レディースともにいけるサイズ感かと思います。

原英莉花コレクション

原 英莉花プロ着用で特に最近人気です。

派手過ぎず、長く使えると思います。

サイドのロゴ、後ろのテープロゴ可愛いです。

防水仕様になってるのもポイント高いです。

箱の角1箇所切れてます。

大丈夫な方のみお願い致します。

〇WATER PROOF:水撥水加工

〇アウトソールAIRクッショニング肉厚加工

〇内部防水性ドライキープ

〇耐久性衝撃吸収性クッショニング加工

〇軽量化吸水速乾加工

ジャックバニー

ニューバランスゴルフ

アディダスゴルフ

jordan golf

ビームスゴルフ

ゴルフウェア

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド マスターバニーエディション 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド マスターバニーエディション 商品の状態 新品、未使用

