最安値挑戦！ SINANO トレッキングポール レディースモデル 2本1組 登山用品

SINANO サントレース ロングトレイル115 マゼンタ トレッキングポール レディースモデル 2本1組 シナノ 杖 つえ ウォーキングステッキ ステッキ アルミ カーボン 登山 軽量 快適

ワンタッチで長さ調節できる、お手頃価格のレディースモデル

以前登山用に購入いたしましたが、結局未使用のまま、保管しておりました。画像2、3枚目は他サイト様より引用しております。

カラーマゼンタ

調節ファストロック式

使用サイズ90〜115cm

収納サイズ55cm

重量約245g(1本)

材質超軽量アルミ

先ゴムPP-F2

バスケットPB-F4

生産地台湾製

道具···トレッキングポール

商品の情報 ブランド シナノ 商品の状態 未使用に近い

