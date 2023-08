商品の説明

Braindead Arcteryx ALLRISE T XL

【商品説明文】

▪️ブランド▪️

シュプリーム supreme

▪️サイズ表記▪️

L

▪️サイズ実寸(cm)▪️

・着丈71

・身幅57

・肩幅49

・袖丈24

▪️カラー▪️

ホワイト /白

▪️素材▪️

コットン

▪️購入元▪️

ブランドリユース店

質屋・古物市場・ストア商品

▪️状態▪️

USED

お使いのモニタによって色調が異なって見られる場合がございますが、当店”状態の良いもの”しか扱いませんのでご安心ください!

1037

商品の情報 商品のサイズ L ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

