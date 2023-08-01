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【12月スーパーSALE 15%OFF】 KHS F20-R パールホワイト　ミニベロ　折りたたみ 自転車本体

商品の説明

種類···ミニベロ
むつみ第二様専用　ESCAPE RX3 身長170-185cm 定価7.6万円
特徴···折りたたみ・折り畳み
ブリヂストン ハッチ 18インチ 自転車 子供用
これまでの走行距離（km）···100kmぐらい
《大幅値引き》anchor シクロクロスバイク

MARIN ARGENTA 700C WHITE
車体／KHS F20-R パールホワイト　2008年　108,000円
激安バッテリー2個付き、20インチ、グリッター
ホイール／A-CLASS FOLEX 20”　31,500円
デローザ　ロードバイク
クランク／SHIMANO ULTEGRA SL FC-6601 170 23,575円
レア ビンテージ 1992年 TREK 6000 マウンテンバイク MTB
BB/SHIMANO ULTEGRA SL SM-FC6601　3,629円
スペシャライズド TURBO LEVO SL EXPERTCARBON Mサイズ
チェーンリング／アウターFSA AERO TT 130 54T 15,540円
Specialized stumpjumper カーボン 29er サイズＬ
インナー シマノSG-X 39B
surly/サーリー/ストラグラー/サイズ58/シマノ/105/11速/5800
カセット／SRAM 11-23
【6月末まで】GIOS FELUCA ジオス フェルーカ サイズ51 SORA
ブレーキ／SHIMANO BR-R600　6,720円×2
送料無料！KINK 2023 GAP FC 20.5 フリーコースター
ブレーキシュー／SHIMANO DURA-ACE カートリッジ　4,000円
電動自転車　ヤマハ　パスキスミニ　20インチ 8.7ah 赤色　パワフル　人気
ハンドル／FSA Vision Base Bar 21,000円
ウィリエール　ロードバイク　モンテグラッパ
ステム／FSA VISION SizeMore Stem　8,715円
自転車:HONBIKE電動アシスト自転車　黒×黒（追加スタンド等付属品付）
クランプ／SALSA　FLIP-OFFS SEAT BINDER 3,675円×2
美品　TREK EMONDA SL5 2022 サイズ56 カスタム多数
シートポスト／プロファイルデザイン カーボン　8,000円
【Tacx NEO 2 Smart専用】ローラー台プラットフォーム
シート／selle SMP STRIKE EXTRA　6,000円
ロードバイク　GTRgranturismo wilier triestina
ペダル／EZY プロムナード　8,200円（ワンタッチで脱着可）
福岡市引取＆配達限定/20インチ前後子供乗せ 内装3段段変速 極上車 配達可
ボトルゲージ／BLACKBURN カーボンボトルケージマットブラック　6,000円
栄光社 エーワン号 昭和実用車 ☆砲丸ライト タイヤチューブ新品交換済

Cinelli Gazzetta
シフター、ディレイラーはティアグラがついています。
電動自転車 ブリヂストン 20インチ 子供乗せ アシスト 中古 040301
リアディレイラーのプーリーも変えてありますが、何をつけたか記憶にないです。
Cannondale Capo ピストバイク

TREK Emonda ALR5
2010年頃に新車で購入し、カスタムしました。
【新品】FUN 700C サイズ54 ピストバイク クロスバイク 自転車
ほとんど乗ってないので磨けば綺麗になると思いますが、倉庫保管で他の自転車などと同じ場所で保管してあったため、ボディ右側に擦れた傷がございます。（画像ピンク丸参照）
⭐︎仙台市在中限定⭐︎ロイローB 26型　マットブラック　シティサイクル
所々使用に伴う小傷などございます。コケはないですが、置き傷が多少ございます。
パナソニック電動アシスト自転車viviSTYLE DX26インチブラウンボディー
通年雨の当たらない暗所保管ですので、紫外線焼けなどはございません。
2006年　MARK X

ロードバイク　FELT F95
ハンドルのバーテープは巻き直した方が良いと思います。フロント、リアディレイラーなども調整が必要です。
ヤマハ　電動自転車　PZ27CSL？　ジャンク　引き取りのみ

ジャイアント　グラビエ　2021年　レッド
不具合はございませんが、整備はいたしませんので現状渡しでお願いいたします。整備できる方のご購入をお願いいたします。
Panasonic電動アシスト自転車『ビビ』20型 低フレーム

ケンケン様専用BRIDGESTONE 電動アシスト三輪自転車 フロンティア
質問等ございましたらお気軽にどうぞ。わかる範囲でお答えいたします。

【引取限定】電動自転車 ヤマハPAS 26インチ ブラウン

商品の情報

ブランドケイエイチエス
商品の状態やや傷や汚れあり

Cinelli x Mash 中古 シートポストシートクランプセット

DAVOS[ダボス] グラベルロード

【ふぉんだ様】LEADER 722 フレームセット（オーダーペイント）

コルナゴ自転車

専用ページ5285

電動自転車　パナソニック　vivi TX ブラウン　 26インチ　8.9Ah

『チョコ様専用』SCOTT ロードバイク
種類···ミニベロ特徴···折りたたみ・折り畳みこれまでの走行距離（km）···100kmぐらい車体／KHS F20-R パールホワイト　2008年　108,000円ホイール／A-CLASS FOLEX 20”　31,500円クランク／SHIMANO ULTEGRA SL FC-6601 170 23,575円BB/SHIMANO ULTEGRA SL SM-FC6601　3,629円チェーンリング／アウターFSA AERO TT 130 54T 15,540円 インナー シマノSG-X 39Bカセット／SRAM 11-23ブレーキ／SHIMANO BR-R600　6,720円×2ブレーキシュー／SHIMANO DURA-ACE カートリッジ　4,000円ハンドル／FSA Vision Base Bar 21,000円ステム／FSA VISION SizeMore Stem　8,715円クランプ／SALSA　FLIP-OFFS SEAT BINDER 3,675円×2シートポスト／プロファイルデザイン カーボン　8,000円シート／selle SMP STRIKE EXTRA　6,000円ペダル／EZY プロムナード　8,200円（ワンタッチで脱着可）ボトルゲージ／BLACKBURN カーボンボトルケージマットブラック　6,000円シフター、ディレイラーはティアグラがついています。リアディレイラーのプーリーも変えてありますが、何をつけたか記憶にないです。2010年頃に新車で購入し、カスタムしました。ほとんど乗ってないので磨けば綺麗になると思いますが、倉庫保管で他の自転車などと同じ場所で保管してあったため、ボディ右側に擦れた傷がございます。（画像ピンク丸参照）所々使用に伴う小傷などございます。コケはないですが、置き傷が多少ございます。通年雨の当たらない暗所保管ですので、紫外線焼けなどはございません。ハンドルのバーテープは巻き直した方が良いと思います。フロント、リアディレイラーなども調整が必要です。不具合はございませんが、整備はいたしませんので現状渡しでお願いいたします。整備できる方のご購入をお願いいたします。質問等ございましたらお気軽にどうぞ。わかる範囲でお答えいたします。

商品の情報

ブランドケイエイチエス
商品の状態やや傷や汚れあり

【12月スーパーSALE 15%OFF】 KHS F20-R パールホワイト　ミニベロ　折りたたみ 自転車本体

37分钟前

【12月スーパーSALE 15%OFF】 KHS F20-R パールホワイト　ミニベロ　折りたたみ 自転車本体

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KHS F20-R パールホワイト ミニベロ 折りたたみ 年末のプロモーション

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走れる折り畳み車、KHSの「F20R」 | velo life UNPEU

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F-20R @ KHS Japan

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ヤフオク! -「khs ミニベロ」の落札相場・落札価格

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