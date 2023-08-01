【12月スーパーSALE 15%OFF】 KHS F20-R パールホワイト　ミニベロ　折りたたみ 自転車本体

種類···ミニベロ

むつみ第二様専用 ESCAPE RX3 身長170-185cm 定価7.6万円

特徴···折りたたみ・折り畳み

ブリヂストン ハッチ 18インチ 自転車 子供用

これまでの走行距離（km）···100kmぐらい

《大幅値引き》anchor シクロクロスバイク



MARIN ARGENTA 700C WHITE

車体／KHS F20-R パールホワイト 2008年 108,000円

激安バッテリー2個付き、20インチ、グリッター

ホイール／A-CLASS FOLEX 20” 31,500円

デローザ ロードバイク

クランク／SHIMANO ULTEGRA SL FC-6601 170 23,575円

レア ビンテージ 1992年 TREK 6000 マウンテンバイク MTB

BB/SHIMANO ULTEGRA SL SM-FC6601 3,629円

スペシャライズド TURBO LEVO SL EXPERTCARBON Mサイズ

チェーンリング／アウターFSA AERO TT 130 54T 15,540円

Specialized stumpjumper カーボン 29er サイズＬ

インナー シマノSG-X 39B

surly/サーリー/ストラグラー/サイズ58/シマノ/105/11速/5800

カセット／SRAM 11-23

【6月末まで】GIOS FELUCA ジオス フェルーカ サイズ51 SORA

ブレーキ／SHIMANO BR-R600 6,720円×2

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ブレーキシュー／SHIMANO DURA-ACE カートリッジ 4,000円

電動自転車 ヤマハ パスキスミニ 20インチ 8.7ah 赤色 パワフル 人気

ハンドル／FSA Vision Base Bar 21,000円

ウィリエール ロードバイク モンテグラッパ

ステム／FSA VISION SizeMore Stem 8,715円

自転車:HONBIKE電動アシスト自転車 黒×黒（追加スタンド等付属品付）

クランプ／SALSA FLIP-OFFS SEAT BINDER 3,675円×2

美品 TREK EMONDA SL5 2022 サイズ56 カスタム多数

シートポスト／プロファイルデザイン カーボン 8,000円

【Tacx NEO 2 Smart専用】ローラー台プラットフォーム

シート／selle SMP STRIKE EXTRA 6,000円

ロードバイク GTRgranturismo wilier triestina

ペダル／EZY プロムナード 8,200円（ワンタッチで脱着可）

福岡市引取＆配達限定/20インチ前後子供乗せ 内装3段段変速 極上車 配達可

ボトルゲージ／BLACKBURN カーボンボトルケージマットブラック 6,000円

栄光社 エーワン号 昭和実用車 ☆砲丸ライト タイヤチューブ新品交換済



Cinelli Gazzetta

シフター、ディレイラーはティアグラがついています。

電動自転車 ブリヂストン 20インチ 子供乗せ アシスト 中古 040301

リアディレイラーのプーリーも変えてありますが、何をつけたか記憶にないです。

Cannondale Capo ピストバイク



TREK Emonda ALR5

2010年頃に新車で購入し、カスタムしました。

【新品】FUN 700C サイズ54 ピストバイク クロスバイク 自転車

ほとんど乗ってないので磨けば綺麗になると思いますが、倉庫保管で他の自転車などと同じ場所で保管してあったため、ボディ右側に擦れた傷がございます。（画像ピンク丸参照）

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所々使用に伴う小傷などございます。コケはないですが、置き傷が多少ございます。

パナソニック電動アシスト自転車viviSTYLE DX26インチブラウンボディー

通年雨の当たらない暗所保管ですので、紫外線焼けなどはございません。

2006年 MARK X



ロードバイク FELT F95

ハンドルのバーテープは巻き直した方が良いと思います。フロント、リアディレイラーなども調整が必要です。

ヤマハ 電動自転車 PZ27CSL？ ジャンク 引き取りのみ



ジャイアント グラビエ 2021年 レッド

不具合はございませんが、整備はいたしませんので現状渡しでお願いいたします。整備できる方のご購入をお願いいたします。

Panasonic電動アシスト自転車『ビビ』20型 低フレーム



ケンケン様専用BRIDGESTONE 電動アシスト三輪自転車 フロンティア

質問等ございましたらお気軽にどうぞ。わかる範囲でお答えいたします。

商品の情報 ブランド ケイエイチエス 商品の状態 やや傷や汚れあり

種類···ミニベロ特徴···折りたたみ・折り畳みこれまでの走行距離（km）···100kmぐらい車体／KHS F20-R パールホワイト 2008年 108,000円ホイール／A-CLASS FOLEX 20” 31,500円クランク／SHIMANO ULTEGRA SL FC-6601 170 23,575円BB/SHIMANO ULTEGRA SL SM-FC6601 3,629円チェーンリング／アウターFSA AERO TT 130 54T 15,540円 インナー シマノSG-X 39Bカセット／SRAM 11-23ブレーキ／SHIMANO BR-R600 6,720円×2ブレーキシュー／SHIMANO DURA-ACE カートリッジ 4,000円ハンドル／FSA Vision Base Bar 21,000円ステム／FSA VISION SizeMore Stem 8,715円クランプ／SALSA FLIP-OFFS SEAT BINDER 3,675円×2シートポスト／プロファイルデザイン カーボン 8,000円シート／selle SMP STRIKE EXTRA 6,000円ペダル／EZY プロムナード 8,200円（ワンタッチで脱着可）ボトルゲージ／BLACKBURN カーボンボトルケージマットブラック 6,000円シフター、ディレイラーはティアグラがついています。リアディレイラーのプーリーも変えてありますが、何をつけたか記憶にないです。2010年頃に新車で購入し、カスタムしました。ほとんど乗ってないので磨けば綺麗になると思いますが、倉庫保管で他の自転車などと同じ場所で保管してあったため、ボディ右側に擦れた傷がございます。（画像ピンク丸参照）所々使用に伴う小傷などございます。コケはないですが、置き傷が多少ございます。通年雨の当たらない暗所保管ですので、紫外線焼けなどはございません。ハンドルのバーテープは巻き直した方が良いと思います。フロント、リアディレイラーなども調整が必要です。不具合はございませんが、整備はいたしませんので現状渡しでお願いいたします。整備できる方のご購入をお願いいたします。質問等ございましたらお気軽にどうぞ。わかる範囲でお答えいたします。

商品の情報 ブランド ケイエイチエス 商品の状態 やや傷や汚れあり

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