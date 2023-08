#Aprilroofs ← 全出品物

★★ シュプリームを中心に多数出品中です ★★

※値下げ不可・即購入可※

Supreme Cordura Camp Cap

シュプリーム コーデュラ キャンプキャップ

貴重なタグ付き新品未使用です。

Corduraの生地を使用したキャンプキャップ。

コーデュラはナイロンの7倍もの強度を持ち、耐久性、耐水性に優れた生地です。そのおかげでヘビロテで着用しても擦り切れたりへたったりしにくく長く愛用することが可能です。

後ろのアジャスターでサイズ調整可能です。

カラー:Black / ブラック

シーズン:2018ss

生産国:アメリカ

タグ付き新品未使用ですが、完璧な商品をお求めの方は購入をお控えください。

喫煙者ではありませんし、ペット等も飼っておりません。

丁寧に保管しておりますが、一度人の手に渡っている商品であることをご理解したうえでご購入をお願いします。

発送はネコポス、または宅急便コンパクトを予定しております。

1225

商品の情報 ブランド シュプリーム 商品の状態 新品、未使用

