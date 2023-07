【正規取扱店】 ジョシュア トレカ NBA K-POP/アジア

ジョシュア トレカ NBA 限定

NBA JOSHUAの コラボ フォトカード

韓国でしか手に入らない数量限定の貴重なフォトカードになっております。

韓国のNBA店舗で入手した正規品になります。

3枚のうち1枚がホログラム加工、1枚が傾けると絵柄が変わるもの、1枚が普通のトレカになっております。

中身確認をしてすぐに袋にしまいました。

海外製品になりますので、気になる方はご遠慮ください。

厚紙に挟み、OPP袋に入れて送付いたします。

SEVENTEEN

セブンティーン

#JOSHUA

#ジョシュア

NBA

韓国限定

nba

セブチ

トレカ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

