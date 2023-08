☆新品未使用

☆2nd OVAL LOGO CORCHJACKET

●COLOR: BLACK

●SIZE: XL

●FABRIC: COTTON,POLYESTER

着丈79cm 身幅65cm 肩幅56cm 袖丈68cm

◎ポリエステル混のT/Cウェザーのマットな生地を使用したコーチジャケットです。

◎バックには人気の2nd Oval ロゴが単色でプリントされています。

◎フロント胸元、袖部分には同じフォントでブランドネームがプリントされています。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 新品、未使用

☆新品未使用☆2nd OVAL LOGO CORCHJACKET●COLOR: BLACK●SIZE: XL●FABRIC: COTTON,POLYESTER着丈79cm 身幅65cm 肩幅56cm 袖丈68cm◎ポリエステル混のT/Cウェザーのマットな生地を使用したコーチジャケットです。◎バックには人気の2nd Oval ロゴが単色でプリントされています。◎フロント胸元、袖部分には同じフォントでブランドネームがプリントされています。CHALLENGER ポークチョップ RATS PORKCHOPRATS PORKCHOP SHOP SAMSSHOPSAMSショップサムズエムアンドエム M&M キャプテンズヘルム CAPTAINS HELMCHALLENGER チャレンジャー NEIGHBORHOOD ロンTロンティーブルゾンCOACH JACKETジャケットJACKETナイロンブルゾンロンTTシャツフーディーパーカーラッツ RATS neighborhood ネイバーフッド WIND AND SEA エムアンドエム アクセサリーwind and sea ウィンダンシー PORKCHOPポークチョップ キーチェーンキムタク木村拓哉長瀬智也テンダーロインTENDERLOIN

