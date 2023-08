【スーパーセール】 【未使用】イージーブースト(YEEZY BOOST)380 スニーカー

アディダス イージーブースト380 LMNTE になります。

サイズ:28cm

他サイトでも出品中のため、購入の際は事前にお問い合わせいただけますよう、よろしくお願いします。

昨年アディダスの公式アプリで当選して購入しましたが、

全く使用機会が無かったので、出品します。

(試着すらしてません。撮影のために箱を開けました。)

非常に有名なシリーズのスニーカーなので、特に説明は不要だと思いますが、新品・未使用で定価以下の設定で出品させていただきますので、興味がある方はぜひお願いします。

些細なことでも結構ですので、ご質問ある方はぜひお願いします。(購入後はNC・NRでお願いします)

※すり替え防止の為、返品はお断りします。

※新品・未使用品ですが、個人での保管になりますので、気になる方は購入をお控えください。

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド アディダス 商品の状態 新品、未使用

