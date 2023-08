-----------------------------------------

アトランティックスターズ 黒×金

ご覧いただきありがとうございます

喫煙者なし・ペットなし

コメントなしの購入も大歓迎です

宜しくお願い致します

-----------------------------------------

ホカオネオネ ボンダイ 7 BONDI 7

■サイズ : 27.0

■カラー:(ブラック×ブラック(BBLC:BLACK / BLACK)

■甲材(アッパー):ポリエステル、ポリウレタン

■ワイズ:レギュラー D

ホカオネオネの中でもクッション性の高いモデルです

※新品未使用

※箱あり・簡易包装で発送致します

※お値下げ不可

※即日発送ご希望の方はご購入前にコメントをお願いします

陸上 厚底 ランニングシューズ : ブラック×ブラック HOKA ONE ONE

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ホカオネオネ 商品の状態 新品、未使用

