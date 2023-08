【返品交換不可】 90s　USA製　フルーツオブザルーム　ビンテージ　Tシャツ　ワンポイント　ジム Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

≪ FRUITS OF THE ROOM ≫ の〈 Tシャツ 〉です。

【カラー】

緑・向日葵色

【サイズ表記】

〖XL〗

肩幅: 約58cm

身幅: 約59cm

着丈: 約71.5cm

袖丈: 約21.5cm

【状態】

used/〖B〗

〖A〗若干の使用感はあるが非常に状態の良いUSED 。

〖B〗ややシミや使用感はあるが目立つダメージや大き

な汚れはない 。

〖C〗使用感と部分的に目立つダメージや汚れがあるが

ビンテージとしてよい雰囲気。

〖D〗使用感と部分的に目立つダメージや汚れがある。

【商品詳細】

・Made in USA

・USAオリジナル

・綿50/ポリエステル50

・シンプルなワンポイントデザイン

・クラシックなテキストデザイン

・シングルステッチ

・HOLIDAY HEALTH & RACQUET CLUB

・ペンシルベニア州 プラムのスポーツジム

・経年変化を楽しめる味のあるプリント

・発色、彩りの綺麗なカラーデザイン

・上品で優しい色味を合わせた品の良い配色

・華やかでインパクトのある色彩

・明るく爽やかな色味

【おすすめ季節】

・春(3~5月)・夏(6~8月)

US古着 EU古着 古着 70s 80s 90s vintage ヴィンテージ アメリカ古着 USA製 アメカジ クラシック レトロ 70年代 80年代 90年代 個性 シャツ カットソー ビンテージTシャツ パキ綿 シングルステッチ チャンピオン champion C9 ラッセル RUSSELL ジャージーズ JERZEES ギルダン GILDAN オネイタ オニータ ONEITA シグナル SIGNAL フルーツオブザルーム スクリーンスターズ SCREEN STARS ヘインズ HANES プロクラブ PRO CLUB ホリデー スポーツジム ペンシルベニア プラム 美色彩

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ヴィンテージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

≪ FRUITS OF THE ROOM ≫ の〈 Tシャツ 〉です。【カラー】緑・向日葵色【サイズ表記】〖XL〗肩幅: 約58cm身幅: 約59cm着丈: 約71.5cm袖丈: 約21.5cm【状態】used/〖B〗〖A〗若干の使用感はあるが非常に状態の良いUSED 。〖B〗ややシミや使用感はあるが目立つダメージや大き な汚れはない 。〖C〗使用感と部分的に目立つダメージや汚れがあるが ビンテージとしてよい雰囲気。〖D〗使用感と部分的に目立つダメージや汚れがある。【商品詳細】・Made in USA・USAオリジナル・綿50/ポリエステル50・シンプルなワンポイントデザイン・クラシックなテキストデザイン・シングルステッチ・HOLIDAY HEALTH & RACQUET CLUB・ペンシルベニア州 プラムのスポーツジム・経年変化を楽しめる味のあるプリント・発色、彩りの綺麗なカラーデザイン・上品で優しい色味を合わせた品の良い配色・華やかでインパクトのある色彩・明るく爽やかな色味【おすすめ季節】・春(3~5月)・夏(6~8月)US古着 EU古着 古着 70s 80s 90s vintage ヴィンテージ アメリカ古着 USA製 アメカジ クラシック レトロ 70年代 80年代 90年代 個性 シャツ カットソー ビンテージTシャツ パキ綿 シングルステッチ チャンピオン champion C9 ラッセル RUSSELL ジャージーズ JERZEES ギルダン GILDAN オネイタ オニータ ONEITA シグナル SIGNAL フルーツオブザルーム スクリーンスターズ SCREEN STARS ヘインズ HANES プロクラブ PRO CLUB ホリデー スポーツジム ペンシルベニア プラム 美色彩

