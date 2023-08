【限定製作】 シャドウバースエボルヴ　コラボパックウマ娘LG以下3コン+おまけ その他

コラボパックウマ娘のLG以下各種3枚セットです。

カートン 16BOX ユニアリ ユニオンアリーナ 僕とロボコ 僕とロボ子 ③

おまけでスターターのリーダーカードとスターター限定カード3種も入ってます

オシカ OSICA 結城友奈は勇者である 東郷美森 サインカード



シャドバ 沙花叉クロヱ SP 沙花叉セット

ゲームプレイに使用していたカードもあるのでプレイ用でご購入下さい。

【新品未開封】ポケモンカードゲーム 強化拡張パック イーブイヒーローズ 1BOX



地底探険隊(自引き指紋なし)

3コン

ウルトラマン超闘士激伝 スーパーバトル 1カードダス 新古品 200枚入り

シャドバ

リムル SR 星2 ユニオンアリーナ 転生したらスライムだった件

シャドウバース

【美品、おまけ付き♪】旧デジモンカード 初期 メタルグレイモン

エボルヴ

ドラクエ バトルロード 引退品 セット カード売り

ウマ娘

★ミラニスタの人1899様専用★



タッグオールスターズ ボックス 未開封 シュリンク付き box



ウィクロス thank you for playing 関係者限定 wixoss

ボックス パック シングル···シングルカードセット

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

コラボパックウマ娘のLG以下各種3枚セットです。おまけでスターターのリーダーカードとスターター限定カード3種も入ってますゲームプレイに使用していたカードもあるのでプレイ用でご購入下さい。3コンシャドバシャドウバースエボルヴウマ娘ボックス パック シングル···シングルカードセット

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

NARUTO ミラバト トレカ まとめ売り データカードダス ジャンプ ナルト遊戯王 青眼の白龍 シークレットレア psa10ハロウィンの魔法 椎葉 紬 SP サノバウィッチ Chaosカオス