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話題の人気 Surface Go (64GB/4GB)タイプカバー付 ノートPC

商品の説明

2019年に新品にて購入。
最新Windows11/新品SSD512GB/メモリ8GB/ブルーレイ/カメラ♪
使用頻度が少ない為出品いたします
R 様専用MacBook Air 13.6 2TB 8コアCPU、10コアGPU
動作確認済み、初期化済みです。
マイクロソフト Surface Pro7 タイプカバーセット　VDV-00014
本体に電源アダプターとタイプカバーが付属します
Windows11 オフィス付き　Webカメラ　SONY Vaioノートパソコン
ディスプレイやボディに目立つ傷もありません。
富士通　　型名　FMVU2404DD
タッチパネルも不具合ありません。
ゲーミングPC Core9750H SSD1TB GTX1650

Core I7人気のピンクVAIO SVF1531A1J 新品SSD256GB
メーカー:Microsoft
◎新品SSD★爆速VAIO★CORE★256GB★ズーム★マルチ★無線★高級感★
品番:Surface Go
東芝ノートパソコン✨設定済&高性能✨サクサク快適✨大画面✨windows10
型番:LXK-00014
Surface Laptop 2
OS:Windows10 Pro
✨特売✨DELL Latitude 5580✨六世代i5✨8GBメモリ✨SSD✨
ストレージ:64GB 4GB
☆プロ整備品☆激速SSD 10 レノボ THINKPAD L540 Corei3
画面サイズ:10インチ
DELL Vostro15 ノートパソコン
画像解像度:1800×1200
大幅値引！★美品【Windows10】dynabook ノートPC 2014年製
カラー:シルバー

HP ProBookノートパソコン　SSD Webカメラ　Windows11

商品の情報

ブランドマイクロソフト
商品の状態目立った傷や汚れなし

Core i5ノートパソコンWindows11カメラ付き簡単初期設定済みPC

Panasonic CF-XZ6 Core i5 8GB Win10 QHD

GWセール‼️ Vaio Pro PG i5⑩ 8g 500 Office‼️

【50】 東芝 R63・Core i3-7世代・8GB・256GB SSD

lenovo ideapad s540-13iml　ジャンク
2019年に新品にて購入。使用頻度が少ない為出品いたします動作確認済み、初期化済みです。本体に電源アダプターとタイプカバーが付属しますディスプレイやボディに目立つ傷もありません。タッチパネルも不具合ありません。メーカー:Microsoft品番:Surface Go型番:LXK-00014OS:Windows10 Proストレージ:64GB 4GB画面サイズ:10インチ画像解像度:1800×1200カラー:シルバー

商品の情報

ブランドマイクロソフト
商品の状態目立った傷や汚れなし

話題の人気 Surface Go (64GB/4GB)タイプカバー付 ノートPC

41分钟前

話題の人気 Surface Go (64GB/4GB)タイプカバー付 ノートPC

¥12,000 ¥10,200

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マイクロソフト Surface Go(4GB/64GB) シルバー MHN-00014

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マイクロソフト Surface Go(サーフェス ゴー) 10インチ PixelSence ディスプレイ/Windows 10 Home (Sモード)/第7世代 Intel® Pentium® Gold 4415Y/eMMC 64GB/メモリ 4GB/Office Home & Business

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Surface Go Signature タイプ カバー [US 英語版 英字配列] (プラチナ)

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マイクロソフト Surface Go(サーフェス ゴー) 2in1タブレット PC 10インチ PixelSence ディスプレイ/Windows 10 /第7世代Pentium Gold 4415Y/SSD 64GB/メモリ 4GBパソコン/（専用キーボード、タッチペン非搭載）(整備済み品)

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マイクロソフト Surface Go(サーフェス ゴー) 2in1タブレット PC 10インチ PixelSence ディスプレイ/Windows 10 /第7世代Pentium Gold 4415Y/SSD 64GB/メモリ 4GBパソコン/（専用キーボード、タッチペン非搭載）(整備済み品)

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