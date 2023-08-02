話題の人気 Surface Go (64GB/4GB)タイプカバー付 ノートPC

|ブランド
|マイクロソフト
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
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41分钟前
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1111
マイクロソフト Surface Go(4GB/64GB) シルバー MHN-00014
Surface Go Signature タイプ カバー [US 英語版 英字配列] (プラチナ)
マイクロソフト Surface Go(サーフェス ゴー) 10インチ PixelSence ディスプレイ/Windows 10 Home (Sモード)/第7世代 Intel® Pentium® Gold 4415Y/eMMC 64GB/メモリ 4GB/Office Home & Business
Surface Go Signature タイプ カバー [US 英語版 英字配列] (プラチナ)
マイクロソフト Surface Go(サーフェス ゴー) 2in1タブレット PC 10インチ PixelSence ディスプレイ/Windows 10 /第7世代Pentium Gold 4415Y/SSD 64GB/メモリ 4GBパソコン/（専用キーボード、タッチペン非搭載）(整備済み品)
マイクロソフト Surface Go(サーフェス ゴー) 2in1タブレット PC 10インチ PixelSence ディスプレイ/Windows 10 /第7世代Pentium Gold 4415Y/SSD 64GB/メモリ 4GBパソコン/（専用キーボード、タッチペン非搭載）(整備済み品)
Surface Go Signature タイプ カバー [US 英語版 英字配列] (プラチナ)