最新入荷 COACH コーチ　ショルダーバッグ　ペイント　タッターソール ショルダーバッグ

COACH コーチ

月末まで特別値下げ10万！LOUISVUITTON エピレザー ショルダーバック



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・品番 F24387

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ショルダー長さ約107〜119cm（調節可能）

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正規販売店で購入して使用せず保管していたものです

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商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 新品、未使用

COACH コーチ・品番 F24387・素材 PVCコーティング×レザー・カラー マルチカラー・サイズH26×W上部30/下部27ショルダー長さ約107〜119cm（調節可能）（計測の仕方により誤差が生じる場合がございます)正規販売店で購入して使用せず保管していたものですコメントによる値引きは致しません離島など中継料が別途必要な地域は送料着払いで発送致します※送料込みの金額から送料原価分値引きして着払いに変更いたします※ご質問いただければ送料込み、着払いどちらになる旨を回答させていただきます その際は郵便番号を併せて表示願います

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