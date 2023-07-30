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最新入荷 COACH コーチ　ショルダーバッグ　ペイント　タッターソール ショルダーバッグ

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COACH コーチ
月末まで特別値下げ10万！LOUISVUITTON エピレザー ショルダーバック

マイケルコース ゼブラ レオパードクロコ型押しレザー ミニ ショルダーバッグ
・品番　F24387
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正規販売店で購入して使用せず保管していたものです
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コメントによる値引きは致しません
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離島など中継料が別途必要な地域は送料着払いで発送致します
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※送料込みの金額から送料原価分値引きして着払いに変更いたします
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※ご質問いただければ送料込み、着払いどちらになる旨を回答させていただきます　その際は郵便番号を併せて表示願います

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商品の情報

ブランドコーチ
商品の状態新品、未使用

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BALLY レザーショルダーバッグ
COACH コーチ・品番　F24387・素材 PVCコーティング×レザー・カラー マルチカラー・サイズH26×W上部30/下部27ショルダー長さ約107〜119cm（調節可能）（計測の仕方により誤差が生じる場合がございます)正規販売店で購入して使用せず保管していたものですコメントによる値引きは致しません離島など中継料が別途必要な地域は送料着払いで発送致します※送料込みの金額から送料原価分値引きして着払いに変更いたします※ご質問いただければ送料込み、着払いどちらになる旨を回答させていただきます　その際は郵便番号を併せて表示願います

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ブランドコーチ
商品の状態新品、未使用

最新入荷 COACH コーチ　ショルダーバッグ　ペイント　タッターソール ショルダーバッグ

32分钟前

最新入荷 COACH コーチ　ショルダーバッグ　ペイント　タッターソール ショルダーバッグ

¥11,800 ¥10,030

(税込) 送料込み
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ccb1ee6

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コメント (17)

ccb1ee6
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