【限定セール！】 ウィルセレクション 今期 新作タグ付き マーブルフラワーフレア袖ワンピース ロングワンピース

今期 新品未使用 タグ付き
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色 赤系花柄
タグ付き/アンスリード/UN3D./バルーンカット/ロングワンピース/38サイズ
素材
処分価格anuans オフショルダーボリュームスリーブワンピース （BEIGE）
表地：ポリエステル100％ 裏地：ポリエステル95％ ポリウレタン５％
しろも様ご専用✨Cotton Knit Dress Caramel
サイズM：着丈120㎝/身幅94.5㎝/肩幅32㎝/袖丈22㎝/裾回り316㎝
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定格 17,600円
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値下げは考えておりません
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商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
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|商品の状態
|新品、未使用
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今期 新品未使用 タグ付きウィルセレクションマーブルフラワーフレア袖ワンピースwillselection色 赤系花柄素材表地：ポリエステル100％ 裏地：ポリエステル95％ ポリウレタン５％サイズM：着丈120㎝/身幅94.5㎝/肩幅32㎝/袖丈22㎝/裾回り316㎝定格 17,600円Redyazel、cecil mcbee、ジルバイジルスチュアート、ジルスチュアート、マーキュリーデュオ、スナイデル、シュープリームララ、ビーラディエンス、レストローズ、ウィルセレクション、レッセパッセ、アプワイザーリッシェ、リランドチュール、ノエラ、swingle、willselection 、サマンサタバサ値下げは考えておりません#willselection#ウィルセレクション
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|新品、未使用