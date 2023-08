【逸品】 SAMYANG 14mm F2.8 ED AS IF UMC キャノン用 レンズ(単焦点)

キャノン用 SAMYANG 14mm F2.8 ED AS IF UMC

PENTAX SMC TAKUMAR 50mm F1.4♥️M42マウント



もっぴー様専用★ニコン FM カメラ NIKKOR 50mm 1:1.4 レンズ

レンズに傷なし。

ライカ製 M-ROkKOR 90mm F4

外装の汚れギズなし。

AF-S Nikkor 20mm f/1.8G ED

かなりの良品です。

逆ローレットズミルックス 50mm f1.4Summilux 50mm f1.4



70F2.8 DG MACRO SONY Eマウント

1年前に購入しましたが、星を数回撮りに行っただけです。その後はずっと防湿庫で保管していました。

✨超美品✨Canon New FD 50mm f1.2 単焦点レンズ



【専用】Nikon NIKKOR-H Auto 85mm 1.8

箱無しですがしっかりと緩衝材で保護してお送りします。

PENTAX Super Takumar 55mm F1.8 GFXマウント

見た目かなり綺麗ですが、1度使用した中古品ですので悪しからず。

サムヤン 10mm F2.8 ペンタックス PENTAX Kマウント



♦️貴重な前期型!PENTAX super takumar 55mm f1.8



キャノン Canon EF 135mm F2 L USM 望遠単焦点レンズ

#SAMYANGOPTICS

SIGMA Art 135mm F1.8 DG HSM Eマウント SONY

#SAMYANGOPTICS

新品級 ニコン AI-S NIKKOR 50 f1.8 説明書付 MF Y290



M.ZUIKO DIGTAL ED 12-200

タイプ···コンバージョンレンズ・アダプタ

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント 商品の状態 目立った傷や汚れなし

キャノン用 SAMYANG 14mm F2.8 ED AS IF UMC レンズに傷なし。外装の汚れギズなし。かなりの良品です。1年前に購入しましたが、星を数回撮りに行っただけです。その後はずっと防湿庫で保管していました。箱無しですがしっかりと緩衝材で保護してお送りします。見た目かなり綺麗ですが、1度使用した中古品ですので悪しからず。#SAMYANGOPTICS#SAMYANGOPTICSタイプ···コンバージョンレンズ・アダプタ

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ズミクロン L 50mm F2 沈胴SMC PENTAX-A MACRO 50mm F2.8