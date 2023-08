おすすめネット figma 時計塔のマリア DX エディション ゲームキャラクター

figma 時計塔のマリア DX エディション

未開封品 1点 ※台座特典はありません

座り下半身、椅子鞘、血刀エフェクトなどが付属しているデラックス版になります

顔の状態は見えにくいですが一部載せておきます

確認出来る範囲では特に悪い部分はありません

物により個体差がある商品です。また1度人の手に渡った物ですので神経質な方や箱の状態を過度にお気にされる方の購入はお控えください

お値下げコメントはご遠慮ください。

特に問題が無いようでしたら即購入OKです

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

