※商品は保管品となりますので、神経質な方はご遠慮下さいます様お願い致します。

【商品説明】

サイズ

絵画 : 縦約74cm 横約55cm

額縁 : 縦約88cm 横約69cm 奥行約3cm

佐々木喜久子作、タイトル「猫とお面たち」です。

実物を見ると、写真とは違う魅力がある作品となっております。

【状態】

絵画の状態などは判断しかねますので、目立った傷や汚れなし、としますが、各自ご判断下さい。

額枠には、白で色移りを補修した跡があります。

額縁やアクリル板には、やや傷や汚れがあります。

一通り拭きましたが、汚れ残り等ご了承下さい。

【発送方法】

作品をプチプチで巻き、厚紙で作った箱に入れてお送り致します。

自宅保管品ですので、神経質な方や完璧を求める方はご遠慮下さい。

・素人による採寸です。多少の誤差はご了承下さい。

・しっかり検品しているつもりですが、見落としがないとは言い切れませんので、ご了承下さい。

・画像は室内でスマホで撮影しているため、天気などによって実物の色のように写らない事がございますのでご了承下さい。

以上、ご理解頂いた上でのご購入をお願い致します。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

