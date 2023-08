★即購入可能。

★コメントも必要ありません。

★コレド室町にて定価25,080円(税込)で購入致しました。

詳細

■定価:税込25080円

■品番:U402-0111A-04GRY

■色:グレー

■サイズ:フリーサイズ

■寸法: ウエスト67(ゴム仕様・107cmまで伸長)/総丈81

画像8と9のモデルさんの身長は160cmです。

■素材:コットン85% リネン15%

ウエストは緩めのゴム仕様で、紐での調節が可能です。 片側ポケット付き

■状態:目立った傷や汚れは有りません。

5〜6回着用。

自宅クローゼットに収納していました。

出品前にネットに入れて洗濯。

★商品説明

綿麻バフクロスは、乗馬時に鞍が滑らないよう鞍の下に敷かれる“馬布(バフ)”を由来とする生地です。鞍と馬体の間の強い摩擦に耐えられる必要があることから、太い糸を超高密度で織りあげ、とても強度があるのが特徴です。 バフクロスのラフな素材感にリネンのシャリ感が相まってならではの肌触り。使い込むほどに風合いが増していきます。

低速のシャトル織機で織られたバフクロスを使用したシンプルなロングスカートです。太番手&超高密度の丈夫なバフクロスに、麻(リネン)が入ったさわやかな素材感で、春夏を中心にオールシーズン重宝していただけるスカートです。 生地をたっぷりと贅沢に使い、ギャザーのバランスがとれたゆったりとしたシルエット。ウエストは緩めのゴム仕様で、紐での調節が可能です。片側ポケット付き。

カラー···グレー

柄・デザイン···無地

シルエット···フレア

素材···コットン

季節感···春、夏

#HUIS

#遠州織物

#huis.

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 目立った傷や汚れなし

