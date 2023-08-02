代引き手数料無料 ピコタンロックpm18　HERMES エルメス　シルバー金具 ハンドバッグ

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商品の情報 ブランド エルメス 商品の状態 やや傷や汚れあり

カラー···レッドエルメス ピコタンカラーはルビーと言われて購入した記憶があります。お写真の通りのカラーとなりますので宜しくお願い致します。10年程前にハワイのアラモアナ直営でで私自身が購入したものになります。探していた物が店頭に飾ってあって嬉しくて飛びついて購入したのを覚えています。真っ赤ではなくルージュ形でとても使いやすかったです。他にも鞄が増えて出番が少なくなり、物で溢れて使わないのは悲しいので断捨離で出品致します。刻印はP(2012年)だと思います。お出かけの時のみの使用で大切にしていました。四つの角スレや持ち手の劣化はお写真でご確認ください。写真を分かりやすく撮り直してみました。箱と鞄を入れる袋はありますが、鍵を無くしてしまいました。先日日本の直営店に持っていくと、鍵ごと購入交換してもらえるとのことですが、鍵は使うことなくロックしたまま荷物の出し入れをしていたのでこのまま出品致します。もし、購入者様が必要でしたら直営店でお修理受付として鍵購入可能だそうです。こちらは一度も修理に出しておらず、他人の手にも渡っておりませんので、上から色なども入っておりません。他ブランド物を多数出品し購入して頂いておららますが、トラブルなどは今までございません。結構状態が良い、可愛いと喜んでもらえております。あくまで素人保存なので神経質な方ご遠慮ください。また、本物かなどご不安な方もご購入お控えください。ご購入頂きましたら、郵便局持ち込みで貴重品での保証ありの匿名郵送させて頂きます。商品届き次第24時間以内の評価宜しくお願いします。ご質問などはご購入前にコメントより宜しくお願い致します。こちらが取引に不安な方はご遠慮願うことがございます。中古品にご理解のある方、大切に使っていただける方宜しくお願い致します。お写真に一緒に写っている亀のチャームはつきません。イメージですので宜しくお願いします。カラー···オレンジカラー···レッド柄・デザイン···無地素材···本革

商品の情報 ブランド エルメス 商品の状態 やや傷や汚れあり

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