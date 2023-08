一枚でサマになるセーラーカラーシャツです。

GANNI/ガニー/23ss/レーヨンフラワーブラウス

コットンリネンの涼し気な風合いに、ワッシャー加工を施してあります。

【THIRD MAGAZINE】サードマガジン コーベルト レースブラウス



yori ランタンAラインブラウス 黒

ゆったりとオーバーサイズに着れるサイズ感と貝でできた大きめの一つボタンもポイントです。

【PEATE/ピート】パイル地半袖シャツ



未使用♪ MARNI マルニ タンクトップ ビスコース サテン フリル 38

袖口をロールアップしてもラフ感を出しても可愛いです◎

【新品・タグ付き】ヨリ★yori キーネックフリルブラウス 38 ホワイト



DRAWER ドゥロワー 半袖ブラウス パフスリーブ ブラウス ピンク 美品



シェリエ sheller フリンジツイードジレ&パンツSサイズセット売り

■ブランド

最終値下げ!現行品⭐︎ダブルスタンダードクロージング 五部袖ブラウス36



ブラウス 丸襟 涼しい 花柄 ドット カラフル おしゃれ リゾート

・MARGARET HOWELL

リボンボタンショートシャツ【2023SP】

COTTON LINEN ブラウス

ユナイテッドアローズ セットアップ ワンピース ノースリーブニット✨



celine コットンオーバーサイズシャツ 36



ETRO ボウタイ ノースリーブ ブラウス シルク ペイズリー柄 フリル袖 M

■カラー

新品タグ付き アナイ ブラウス(アルアバイル ルルウィルビー セルフォード ロペ



naon様限定 新品タグ付 MACHATT プリーツノースリーブシャツ ブラック

・オフホワイト

ユナイテッドアローズ カットジャカード 5SL ブラウス



完売タグ付き新品<AEWEN MATOPH>オーガンジー ティアード ブラウス



※ななひ様専用//PONTIブラウス

■サイズ

hue day to evening ホワイト36 パール付き新品タグ付き



フォクシー トップス 最終価格

・表記サイズ Ⅰ

KEITA MARUYAMA 半袖ブラウス

(ゆったりとしたシルエットなのでFREEサイズで出品)

フォクシー♡プチプリーツ トップス



☆ボーダーズアットバルコニー☆リゾートフレアトップスブルー36

・着丈 約64cm

Yamaちん様 パラスパレス コットン インディゴ 花柄ジャカード 半袖ブラウス

・身幅 約54cm

再値下げ CELINE セリーヌ シルクブラウス シルクシャツ 未使用

・肩幅 約51cm

susuri ススリ リネンシルクピオニーブラウス オフホワイト 新品未使用

・袖丈 約26cm

アダムエロペ ADAM ET ROPÉ UVカット バウンスカフスプルオーバー



メルシーボークーデニムブラウス

※平置きで計測、多少の誤差はご了承ください。

LOEFF(ロエフ)シャンブレー タフタ ブラウス



新品未使用 マッキントッシュ A ライン コットンシャツ



UNITED ARROWS★ ノースリーブレースシャツ ネイビー 2022年5月

■定価

☆新品☆PAR ICI ストライプ5分袖シャツ



【ASTRAET】アストラット ドルマンブラウス バックゴム ブラック 美品

・29,700円

アフリカ布 男女兼用 アロハシャツ&パンツ セットアップ 半袖シャツ



新品・未使用 Apuweiser-riche フレアスリーブパールブラウス BK



FRAY I.Dフレイアイディ ブラウス

■状態

コムコム コムデギャルソン 丸襟ジョーゼット フリルブラウス 半袖 黒



【新品】トレフル TRÈFLE +1カップリボンブラウス

・目立ったダメージなく、全体的に綺麗な状態です。

アプワイザー❤️トップス❤



ピンクハウス うさぎアイスチュニック



GANNI ガニー 36size シアサッカーブラウス

※お値引きは必ず金額をコメントください♪

結婚式で数回着用しただけなので、とても綺麗な状態です。

※綺麗な状態とは思いますが、わずかな傷なども許せない方はご遠慮ください。

yori shirocon サボンブラウス 36 ホワイト

※小物は付属いたしません。

Secret Honey シークレットハニー セットアップ 半袖 ピンク



タイムセールherlipto Cotton Blend Long Dress



Ameri MEDI MALAGA OVER SHIRT



ROKU 完売❗️赤ニットCOTTON NOSLEEVE ノースリーブニット



トクコ 未使用 透け感のある後ろ身頃が少し長い 前開きロングブラウス

✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼

【ヨーコチャン】フリルヘム スリーブレストップス 裾フリル ギャザーフリル



【美品】mame kurogouchi ブラウス

▼トップス 他にもたくさん出品中▼

【新品未使用】VELENCE☆SOSコレクション☆Hawaiiシャツ・白(M)

#しららのトップス一覧

きいろ様 専用ページ



ジャスミン様専用!ADORE アドーア 刺繍カットワーク ブラウス ブルー 38

▼商品一覧は▼

古布 tentoyaFABRIC しるしBANTENカットソーブラウス 丸に花菱

#しららレディース

モデルさん着画あり⭐︎【美品♪】キュプラ×コットンスキッパープルブラウス



マーガレットハウエル リネン 麻 シャツ コットン プルオーバー 1 22年製

✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド マーガレットハウエル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

一枚でサマになるセーラーカラーシャツです。コットンリネンの涼し気な風合いに、ワッシャー加工を施してあります。ゆったりとオーバーサイズに着れるサイズ感と貝でできた大きめの一つボタンもポイントです。袖口をロールアップしてもラフ感を出しても可愛いです◎■ブランド・MARGARET HOWELL COTTON LINEN ブラウス■カラー・オフホワイト■サイズ・表記サイズ Ⅰ(ゆったりとしたシルエットなのでFREEサイズで出品)・着丈 約64cm ・身幅 約54cm ・肩幅 約51cm・袖丈 約26cm※平置きで計測、多少の誤差はご了承ください。■定価・29,700円■状態 ・目立ったダメージなく、全体的に綺麗な状態です。※お値引きは必ず金額をコメントください♪※綺麗な状態とは思いますが、わずかな傷なども許せない方はご遠慮ください。※小物は付属いたしません。✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼ ▼トップス 他にもたくさん出品中▼ #しららのトップス一覧▼商品一覧は▼ #しららレディース✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド マーガレットハウエル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

新品 Naka Akira ナカ アキラ ブラウス トップス ノースリーブ 春夏ミナペルホネン タックプルオーバー chouchohue day to evening ブラック36 パール付き新品タグ付きYOKOCHAN ハーフスリーブブラウス サイズ40ohga powan ピンク pinkYOKO CHANヨーコチャン/ ティアード スリーブ ブラウス【ホワイト38】極美品✨ヨーコチャン 日本製 バックコクーンブラウス ネイビー 大きいサイズ40ジュンアシダ ジャケットブラウス新品未着用★2021SSドゥロワー レースブラウス美品 トゥモローランド 定価3,1万円 総刺繍のブラウス F44