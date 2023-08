◆フォロー割致します。

この度はご覧頂きまして有難う御座います。

ご検討宜しくお願い致します。

◾️ブランド

GUCCI × BALENCIAGA

グッチ バレンシアガ

HACKER CAP キャップ 帽子

◾️サイズ

頭周り

約59cm

後部のベルクロタブで調節可

◾️素材

キャンパスジャガード

ポリエステル64%

ナイロン16%

コットン16%

ポリウレタン4%

◾️カラー

BLACK

◾️商品の状態

一度のみの短時間使用

タグ付き

◾️配送

商品によっては折り畳み配送となりますこと、何卒ご了承頂けますようお願い申し上げます。

配送スケジュールにつきましては基本的に翌日配送致します。

翌日配送となる場合は事前にお伝え致します。

★メルカリガイドを遵守致します。

★価格交渉の途中でも、先着購入を優先致します。

★皆様とのご縁を大切に、お取引させていただければと存じます。何卒宜しくお願い申し上げます。

商品の情報 ブランド バレンシアガ 商品の状態 新品、未使用

