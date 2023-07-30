＼半額SALE／ bts サマパケ K-POP/アジア

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2018 サマパケ　セット
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細かい擦れはございますが、折れ破れ等の箇所は見受けられませんでした。
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状態等気にされる方・神経質な方はご購入ご遠慮ください。
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2018 サマパケ　セット公式のお品です。ガイドブックグク　こちら開封済み・日本語訳あり　テテ　こちら開封済み・日本語訳なしジン　こちら開封済み・日本語訳なし写真集　日本語防水加工のみ細かい擦れはございますが、折れ破れ等の箇所は見受けられませんでした。初期キズある場合がございます。状態等気にされる方・神経質な方はご購入ご遠慮ください。即購入◎BTS bts 防弾少年団 RM ナムジュン JIN ソクジン SUGA ユンギ J-HOPE ホソク JIMIN ジミン　V テヒョン JUNGKOOK ジョングク グク テテ バンタン トレカ ミニフォト メモリーズ memories フォトカード フォト 韓国 日本 花様年華 HYYH サマーパッケージ

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