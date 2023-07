2022春の新作 DX NIKON AF-S 1.8G 35mm NIKKOR その他

ニコンの単焦点レンズ

商品の情報 ブランド ニコン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ニコンの単焦点レンズ35mm F1.8になります。52mmプロテクタ装着済みとなります。特に不具合もなく、通常仕様の大きな傷など無しになります中古品の為神経質な方はご遠慮下さい写真の物で以上になります

