23区 import material EUROPE

ウール 2つボタンのテーラード ジャケット、スカート、パンツの3点セットアップスーツです。

23区定番のヨーロッパインポート上質素材を用いたスーツシリーズ。

ベーシックですが、細部まで手のこんだワンランク上のビジネススーツです。

ウール混ですが、裏地背抜きになっているため、オールシーズン来ていただけます。

【定価】

3点で約9万円

【カラー 】

グレー(淡いピンクのストライプ)

【サイズ】

■ジャケット 38(ゆったり)

肩幅37

身幅43

着丈 54

袖丈 60

※タグ表記(B81〜85、H89〜93、T158〜164)

■スカート 38(タイト)

ウエスト 60

ヒップ 46 86

着丈 57

※タグ表記(W62〜66、H89〜93)

■パンツ 38(ややフレア)

ウエスト 75

ヒップ 90

股上 24(やや浅め)

股下 70

渡り 52

裾幅 23.5

※タグ表記(W62〜66、H89〜93)

【素材】

毛86%ナイロン8% ポリウレタン3% ポリエステル3%

裏地はポリエステル100%

【状態】

新品(店頭で1度試着しています)

ジャケットは仕付け糸がついた状態。

靴は付きません。

衣類発送時のたたみ皺はご了承願います。

◆プロフィールを必ずご一読願います。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ニジュウサンク 商品の状態 新品、未使用

