沈没船 的星号 中国陶磁 オークションカタログ

Nick Pickford 著

2000年

Stuttgarter Kunstauktionshaus Dr. Fritz Nagel

◆◆詳細◆◆

1822年に南シナ海ガスパール海峡で沈没した「東洋のタイタニック号」の異名を持つ沈没船・的星(テク・シン)号から引き揚げられた徳化窯の白磁、龍泉窯の青磁など、中国陶磁器を紹介するオークションカタログ

積荷のうち約35万点を引き上げ、これまでに回収された中国磁器の沈没遺留品としては最大と言われています、陶磁器の大部分は徳化窯の白磁の皿、椀、初期の龍泉窯の青磁など、中国陶磁の歴史に興味がある人は必見の内容かと思います

◆◆仕様◆◆

【中国陶磁】沈没船 的星号 カタログ「TEK SING TREASURES」

洋書 ドイツ / 英語

古染付 中国陶磁 トレジャーハンティング

写真集 作品集 図録

ハードカバー

24.5 × 21 cm

395ページ

◆◆状態◆◆

表紙に経年による薄スレが若干ございます

ページ良好

#本 #中国陶磁 #古染付 #龍泉窯 #清朝磁器

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

