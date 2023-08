出産祝い VANSON（バンソン）半袖デニムシャツ　刺繍　XL シャツ

ブランド:VANSON(バンソン)

タイプ:デニムシャツ

デザイン:刺繍

サイズ:XL

品番:NVSS-2201

カラー:インディゴ

素材:コットン100%

昨年の夏に買いましたが、着ることなく放置してました。なので状態はほとんど新品です。購入価格は17,380円です。

デニム地なので経年劣化で色落ちしますので、使い込んで行けば味のあるシャツに化けると思います。

サイズはXL、各部採寸は

肩幅52cm

着丈74cm

袖丈22cm

とメーカーサイトでは記載されてます。

他にも出品してます。

#Monkey(プロフ必読)のページ

カラー···ブルー

シャツ種類···ワークシャツ

袖丈···半袖

柄・デザイン···刺繍

襟···オープンカラー(開襟)

素材···綿(コットン)、デニム

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド バンソン 商品の状態 未使用に近い

