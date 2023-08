公式ネットショップより購入した新品未開封

インスタグラマーコラボ商品のコーディネートのセット売りです♪

オフィスコーデにぴったりのセットです

それぞれ個別でご購入いただくよりお安くなっております♡

①シアーハートネックブラウス

②フラワーレースタイトスカート

*****

端正なフォルムで魅せる袖口りぼん付きふんわりスリーブハートネックブラウス【revlon レヴロン】

インスタグラマー≪@mii.pon_さんコラボ≫商品

お色はピンク

周りと差をつける端正なディティールで視線を奪うブラウス

ハートネックで愛らしくお顔周りをスッキリ見せ

ほんのり透け感を持たせたシアーな切り替え袖デザインが魅力

袖口にはリボンをあしらい、ガーリーな甘さをON

全体をワントーンで仕上げることで大人っぽく、ONにもOFFにも使える万能アイテムにした1枚

【Material】

表地:ポリエステル100%

裏地:ポリエステル100%

別布部分:ポリエステル100%

【Detail】

総丈:56.5cm

バスト周囲:92cm

肩幅:35cm

袖丈:47cm

裾幅:100cm

*****

コーデのスタメン♪フラワーレースタイトスカート【ramole ラモール】

お色はライトグレー

品の良さが引き立つフラワーレースとタイトシルエットがジャストマッチな落ち着いたレディのためのスカート

大ぶりでロマンティックなレースは裾がスカラップになったリッチ仕様

おしとやかな雰囲気でオフィスでも好感度を上げる1着です

【Material】

ポリエステル100%

【Detail】

着丈:66cm

裾幅:48cm

ウエスト:平置き29cm/ゴム伸ばし寸49cm

#めーぷるtocco

#めーぷるまとめ売り

#めーぷるコーデ売り

#toccocloset

#トッコクローゼット

#tocco

#トッコ

#まとめ売り

#コーデ売り

#セット売り

#インスタグラマーコラボ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド トッコクローゼット 商品の状態 新品、未使用

