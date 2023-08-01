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【返品送料無料】 プラチナ950 ダイヤ0.24ct Tiffanyリング リング

商品の説明

材質　Pt950
鍛造 新品 K18YG 2.393ct 天然トルマリンキャッツアイリング 12号
ダイヤ　0.24ct (刻印は　.24)
極美!!【オーロラ ブルーロゼ】高品質ナチュラルブルー!! 超大珠 9.9㎜!!
他に管理ナンバーの刻印あり
5th AVENUE リング11号　スワロフスキージルコニア使用　シルバー925
リングサイズ8号
4°C K10ピンクゴールドリング 美品 指輪 9号

お値下げ‼️ダイヤモンド　k18 プラチナ　コンビ　リング　指輪
♡定番の立て爪ダイヤリング♡
CHANEL シャネル　希少✨　格安
ティファニーのダイヤなのでグレードは言うまでもありません！☆
k18 甲丸リング 彫り入り 8号　3.69ｇ
お写真では伝わりづらく残念ですが、物凄く綺麗な輝きをしています。
【付属品完備•極美品】カルティエ　ウェディング　リング　49
ルーペで見るとハートアンドキューピッドも確認出来ます。
ティファニー スネークリング エルサペレッティ シルバー925
ダイヤの大きさもバランス良く、とても綺麗に見えます
『品質保証』ダイア指輪 2.0ct リング プラチナ PT950 ルビー指0
小さくもなく、大きすぎず、上品なのでお仕事でも使えます。　小粒ですがダイヤの質も良いので大きさ以上の存在感もあり、おすすめ致します。
TIFFANY ティファニー 結婚指輪　エルサペレッティ　プラチナ　ダイヤモンド

Tiffany インターロッキングリング　925
大事に使用していたので肉眼でわかる様なキズやアームの変形などはございませんが使用に伴うスレはございます。
Pt900/K18YG ダイヤモンド プラチナ 18金　リング　新品

キラキラ✨ベビーテーパーダイヤモンドエタニティリング
付属品は黒の専用ハードケースです。
✧*。agete 21周年限定 ダイヤリング✧*。
(最後の写真参考)
K18 ブルーサファイア 真珠 指輪

ティファニー 1837 シルバー リング
たくさん画像をアップしておりますので詳細は写真を見て判断をし納得の上、御購入して頂けますようお願い致します♪

18金 K18 セイコージュエリー 甲丸リング 女性用 5g 8号 X445

商品の情報

ブランドティファニー
商品の状態目立った傷や汚れなし

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B245 赤珊瑚 サンゴ 925刻印 リング 透かし彫り 指輪 16~17号

超大粒　K18　スモーキークオーツリング　サイズ約14号　巨大　豪華　レア

【JAP工房】ナイトメアビフォアクリスマス ゼロ シルバーリング

プラチナ　ダイヤモンド　デザインリング

ティファニー アトラス リング Ag 925 シルバー 指輪 Tiffany

ルビー＆ダイヤモンドのリング

カルティエCartierリング指輪48ハッピーバースデー750K18金WG

K18 甲丸リング　幅5.2mm 17号　6.3g
材質　Pt950ダイヤ　0.24ct (刻印は　.24)他に管理ナンバーの刻印ありリングサイズ8号♡定番の立て爪ダイヤリング♡ティファニーのダイヤなのでグレードは言うまでもありません！☆お写真では伝わりづらく残念ですが、物凄く綺麗な輝きをしています。ルーペで見るとハートアンドキューピッドも確認出来ます。ダイヤの大きさもバランス良く、とても綺麗に見えます小さくもなく、大きすぎず、上品なのでお仕事でも使えます。　小粒ですがダイヤの質も良いので大きさ以上の存在感もあり、おすすめ致します。大事に使用していたので肉眼でわかる様なキズやアームの変形などはございませんが使用に伴うスレはございます。付属品は黒の専用ハードケースです。(最後の写真参考)たくさん画像をアップしておりますので詳細は写真を見て判断をし納得の上、御購入して頂けますようお願い致します♪

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ブランドティファニー
商品の状態目立った傷や汚れなし

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54分钟前

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dd314b2

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メーカー直売】 プラチナ950 ダイヤ0.24ct Tiffanyリング リング - alsg.qa

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