【返品送料無料】 プラチナ950 ダイヤ0.24ct Tiffanyリング リング

材質 Pt950

鍛造 新品 K18YG 2.393ct 天然トルマリンキャッツアイリング 12号

ダイヤ 0.24ct (刻印は .24)

極美!!【オーロラ ブルーロゼ】高品質ナチュラルブルー!! 超大珠 9.9㎜!!

他に管理ナンバーの刻印あり

5th AVENUE リング11号 スワロフスキージルコニア使用 シルバー925

リングサイズ8号

4°C K10ピンクゴールドリング 美品 指輪 9号



お値下げ‼️ダイヤモンド k18 プラチナ コンビ リング 指輪

♡定番の立て爪ダイヤリング♡

CHANEL シャネル 希少✨ 格安

ティファニーのダイヤなのでグレードは言うまでもありません！☆

k18 甲丸リング 彫り入り 8号 3.69ｇ

お写真では伝わりづらく残念ですが、物凄く綺麗な輝きをしています。

【付属品完備•極美品】カルティエ ウェディング リング 49

ルーペで見るとハートアンドキューピッドも確認出来ます。

ティファニー スネークリング エルサペレッティ シルバー925

ダイヤの大きさもバランス良く、とても綺麗に見えます

『品質保証』ダイア指輪 2.0ct リング プラチナ PT950 ルビー指0

小さくもなく、大きすぎず、上品なのでお仕事でも使えます。 小粒ですがダイヤの質も良いので大きさ以上の存在感もあり、おすすめ致します。

TIFFANY ティファニー 結婚指輪 エルサペレッティ プラチナ ダイヤモンド



Tiffany インターロッキングリング 925

大事に使用していたので肉眼でわかる様なキズやアームの変形などはございませんが使用に伴うスレはございます。

Pt900/K18YG ダイヤモンド プラチナ 18金 リング 新品



キラキラ✨ベビーテーパーダイヤモンドエタニティリング

付属品は黒の専用ハードケースです。

✧*。agete 21周年限定 ダイヤリング✧*。

(最後の写真参考)

K18 ブルーサファイア 真珠 指輪



ティファニー 1837 シルバー リング

たくさん画像をアップしておりますので詳細は写真を見て判断をし納得の上、御購入して頂けますようお願い致します♪

商品の情報 ブランド ティファニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

材質 Pt950ダイヤ 0.24ct (刻印は .24)他に管理ナンバーの刻印ありリングサイズ8号♡定番の立て爪ダイヤリング♡ティファニーのダイヤなのでグレードは言うまでもありません！☆お写真では伝わりづらく残念ですが、物凄く綺麗な輝きをしています。ルーペで見るとハートアンドキューピッドも確認出来ます。ダイヤの大きさもバランス良く、とても綺麗に見えます小さくもなく、大きすぎず、上品なのでお仕事でも使えます。 小粒ですがダイヤの質も良いので大きさ以上の存在感もあり、おすすめ致します。大事に使用していたので肉眼でわかる様なキズやアームの変形などはございませんが使用に伴うスレはございます。付属品は黒の専用ハードケースです。(最後の写真参考)たくさん画像をアップしておりますので詳細は写真を見て判断をし納得の上、御購入して頂けますようお願い致します♪

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18金 K18 セイコージュエリー 甲丸リング 女性用 5g 8号 X4451.15ct 合成アレキサンドライト ダイヤモンド PT900 k18リングB245 赤珊瑚 サンゴ 925刻印 リング 透かし彫り 指輪 16~17号超大粒 K18 スモーキークオーツリング サイズ約14号 巨大 豪華 レア【JAP工房】ナイトメアビフォアクリスマス ゼロ シルバーリングプラチナ ダイヤモンド デザインリングティファニー アトラス リング Ag 925 シルバー 指輪 Tiffanyルビー＆ダイヤモンドのリングカルティエCartierリング指輪48ハッピーバースデー750K18金WGK18 甲丸リング 幅5.2mm 17号 6.3g