STABRIDGE GRIP SWANY SHORTS

ご観覧いただき、誠にありがとうございます。

※即購入OKですが、必ずプロフィールをお読みくださいませ。

サイズ XL

状態:試着のみ。自宅保管品になります。

着用機会がないため出品致します。

目立つ汚れや傷はございませんが、古着になります。ご理解のいただける方のみ宜しくお願い致します。

the apartment STABRIDGE × GRIP SWANY

shorts

90s hiphopカルチャーの香り漂うブラックウォッチ柄、ラフでタフなコーデュラ素材、GRIP SWANY特有のアウトドア機能性が見事に融合されたショーツになります。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド グリップスワニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

